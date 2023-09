I november 2021 var det slutt for Ole Gunnar Solskjær i Manchester United. Da stormet det rundt nordmannen etter en rekke svake resultater, og kort tid etter et smertefullt 4-1-tap mot Watford forlot Solskjær klubben i hans hjerte.

Men allerede i pausen av kampen skjønte han det var over.

– Ingen hadde sagt det til meg, men jeg visste det i pausen. Vi så ikke ut som et Manchester United-lag, vi løp ikke for hverandre. I pausen fortalte jeg spillerne at det trolig var siste gang vi jobbet sammen og at de skulle spille med stolthet. Vi snudde nesten kampen, helt frem til Harry Maguire ble utvist, forteller Solskjær til The Athletic.

Dag Langerød, redaktør i Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb, forteller at noen av spillerne på dette tidspunktet hadde begynt å utfordre Solskjærs posisjon.

– Deler av spillergruppa var på et punkt hvor han per definisjon var ferdig. De hadde ikke noe tro på dette videre, på grunn av alt som hadde skjedd de siste månedene. Til slutt var det bare et spørsmål om tid og hvor lenge han skulle overleve, sier redaktøren.

MANAGER: Ole Gunnar Solskjær fikk drømmejobben da han ble ansatt i Manchester United. Foto: AP

Avslører tilbud fra Saudi-Arabia

50-åringen har knapt gjort et intervju siden han fikk sparken, men overfor nettstedet åpner han nå opp.

Nordmannen har gått arbeidsløs siden avskjeden med United, men i intervjuet avslører han at telefonen ikke har stått helt stille.

Solskjær savner trenerjobben, og forteller at blant annet klubber fra saudisk fotball forsøkt å lokke ham tilbake i managerstolen.

– Jeg har fått tilbud. Senest to fra Saudi-Arabia. Bestekameraten min, som også er agenten min, silte det ut. Hvis du har ledet Man United, setter du dine egne kriterier om hva du vil jobbe med, sier Solskjær.

Mener Ronaldo-kjøpet var feil

Før 2021/22-sesongen hentet Solskjær tilbake superstjernen Cristiano Ronaldo til klubben. Den norske manageren sier at det signeringen føltes riktig på det tidspunktet, men:

– Det var svært vanskelig avgjørelse å takke nei til og jeg følte at vi måtte ta den, men det viste seg å være feil, sier Solskjær til The Athletic.

STJERNESPILLER: Solskjær hentet Ronaldo tilbake til Manchester United. Foto: ALBERTO LINGRIA / Reuters

Det startet bra med en Ronaldo-dobbel mot Newcastle, og Solskjær mener at portugiseren viste at han fremdeles var en av verdens beste målscorere. Ronaldo endte som klubbens toppscorer den sesongen, men for klubben ble det en tung periode.

– I en spillergruppe må alle dra i sammen retning. Når ting ikke gikk bra, kunne du se at egoene til enkelte spillere kom ut, forteller Solskjær uten å nevne navn.

– Ronaldo ødela mye

Langerød forteller at han selv tok helt av da Ronaldo ble signert, og at han forstår godt hvor Solskjær valgte å bite på agnet.

Men så begynte ting å surne. Langerød forteller at Ronaldos personlighet og væremåte skapte splittelser i spillergruppa og sørget for at den til slutt gikk i oppløsning.

– Min mening er soleklart det, at Ronaldo ødela mye av den sesongen og mye av det videre. Selv om han selv scoret veldig mye mål den første sesongen, sier redaktøren.

REDAKTØR: Dag Langerød. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Han tror Ronaldo-kjøpet hadde stor skyld i at det til slutt endte som det gjorde for Solskjær.

– Jeg tror det var veldig avgjørende. Jeg aner ikke hvordan sesongen ville gått uten Ronaldo, men man hadde fått på plass et par andre signeringer og man hadde forhåpninger om at ting skulle gå enda bedre. Når han kom inn og ting på en måte ble ødelagt, så kom det aldri til å lykkes, sier Langerød.

– Det er ikke sikkert han ville vært manager i Manchester United nå, men det vet vi aldri noe om. Den Ronaldo-signeringen ble veldig gæren. Ronaldo mener han kun har gjort det beste, men det ble gærent, rett og slett gærent, avslutter han.