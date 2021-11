Ole Gunnar Solskjær har fått sparken i Manchester United

Etter nesten tre år som manager for Manchester United er eventyret over for Ole Gunnar Solskjær.

– Ole vil alltid være en legende i Manchester United, og det er med stor skuffelse at vi har kommet frem til denne avgjørelsen, skriver klubben i en pressemelding, som i stor grad hyller Ole Gunnar Solskjær for jobben han har gjort for klubben.

– Hans plass i klubbens historie vil alltid stå, ikke bare for hans historie som spiller, men som en fantastisk mann og en trener som ga oss mange fantastiske øyeblikk, skriver klubben i pressemeldingen, som står i sterk kontrast til den foregående Manchester United-sjef José Mourinho fikk da han ble sparket.

Nordmannen får sparken etter en periode med svake kamper og resultater.

Sluttpakken skal være på rundt 7,75 millioner pund, som tilsvarer over 80 millioner kroner, skriver lokalavisa Manchester Evening News.

– Han har stått overraskende lenge i det, lenger enn de fleste hadde forventet. Han har gjort en bedre jobb enn mange hadde trodd, men så visste man at det ikke kom til å vare i evigheter, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Et ydmykende 0-5-tap mot Liverpool ble på mange måter starten på slutten for Solskjær. Det hele toppet seg lørdag da laget tapte 4–1 på ydmykende vis for Watford.

– Trist for norsk fotball

Tidligere landslagskamerat Kjetil Rekdal mener de resultatene ble skjebnesvangre, men påpeker at problemene i Manchester United strekker seg lengre enn kun til Solskjær.

– Resultatene har ikke vært noe særlig siste tiden. De siste ti kampene er ikke godt nok for en toppklubb. Avstanden opp til Manchester City og Liverpool er blitt enorm. Men han har stått imot og prøvd. Han er den fjerde treneren etter Ferguson som prøver seg, og det har endt likt for alle. Jeg tror det er mer trøbbel enn manageren i Manchester United – sett utenfra, slår Rekdal fast.

TRIST: Kjetil Rekdal mener sparkingen er trist for norsk fotball. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Han mener norsk fotball taper på at Solskjær får sparken.

– Jeg synes det er veldig trist for norsk fotball at vi mister en manager i en så stor klubb. Jeg hadde håpet at han skulle fått tid og fått det til, og åpnet dører for norske trenere i fremtiden, sier Rekdal.

– Amatørmessig

Flere trenere nevnes blant de aktuelle erstatterne for Ole Gunnar Solskjær. Blant dem er Frankrike-legende Zinédine Zidane, som er arbeidsledig etter at han forlot Real Madrid. Også Leicester-trener Brandon Rodgers og PSG-trener Mauricio Pochettino blir foreslått.

NRK-ekspert Torp mener Manchester United burde vært mer proaktive i trenerjakten tidligere, da nevnte Pochettino var ledig.

KRITISK: Carl-Erik Torp er kritisk til Manchester Uniteds trenerjakt.

– Det er helt amatørmessig drevet. Det er vanskelig å håndtere managerspørsmålet, men det her er en situasjon de var klar over at kunne komme. Når de har hastemøte i går kveld, uten en løsning klar virker det tilfeldig og lite planlagt. Det er sjokkerende, sier Torp

Tidligere Manchester United-spiller og Solskjær-assistent Michael Carrick tar over laget midlertidig. Klubben opplyser at de vil jobbe videre for å finne en midlertidig trener ut sesongen.

Skuffende sesong

Solskjær tok over klubben etter at José Mourinho fikk sparken i desember 2018.

Han skulle egentlig bare være en midlertidig løsning, men etter en rekke med sterke resultater og tilsynelatende bedre stemning i klubben, fikk han jobben permanent i mars 2019.

Siden den gang ledet han klubben til en 6.-plass, 3.-plass og 2.-plass i ligaen, og en sommer med stor pengebruk ga fansen tro på at klubben igjen skulle konkurrere om tittelen.

Så langt har sesongen vært en gedigen skuffelse, og United-laget har svingt enormt i prestasjonene. Mye av skylden er blitt lagt på Solskjærs taktiske evner og disposisjoner.

HVA NÅ? Ole Gunnar Solskjærs periode som United-sjef er over. Foto: Rui Vieira / AP

Vant ikke ett trofé

Manchester United har ikke vunnet den engelske ligaen siden 2013, og supporterne er sulteforet på suksess.

United vant ikke et eneste trofé under Solskjær og står med fire år på rad uten en tittel. Det er den lengste perioden i klubben siden 1989.

Nå er en æra over. Kanskje var dette siste gang en nordmann satt i sjefsstolen til en av de aller, aller største klubbene i verden.

Likevel tror Rekdal at Solskjær kommer til å takle tilbakeslaget godt.

– Sist jeg snakket med han, sa jeg at det er i den vanskeligste perioden man lærer mest. Han tar seg sikkert en pause, så han får han hvilt og reflektert litt. Han har vært i yrket i 30 år, så han vet hvordan det funker.