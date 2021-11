Noregs nye forsvarssjef: – Eg er bitter på kroppen min

Usikkerhet rundt Bråthens oppgaver

Clas Brede Bråthen har fremdeles ikke signert arbeidskontrakten med Skiforbundet, kun dager før sesongen er i gang. Det var TV 2 som først meldte dette. Bråthen sier at det er noen deler av kontrakten de enda ikke er enige om.



– Det handler om hva som skal falle innunder en landslagssjefs ansvarsområder. Det er en del ting som jeg og vi i hopp mener er naturlig at skal falle innunder det, sier Bråthen til NRK.



Den avtalen som allerede er undertegnet beskriver hans nye tittel i hovedtrekk, men ikke hva arbeidsoppgavene innebærer, forteller han. Bråthen bekrefter til NRK at han har fått tilsendt et kontraktsforslag, uten at noe er endelig enda. Men forhandlingene er i gang, bekrefter Bråthen.



– Dialogen mellom meg og Ståle Willumstad, og delvis hoppkomiteen, er til stede ja, sier Bråthen.



Samtidig bekrefter han at det er nettopp Willumstad som blir konstituert som sportssjef.



– Ja, noe annet ville i så fall sette hele denne prosessen vi står i nå i et dårlig lys, sier Bråthen.