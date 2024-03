Martin Ødegaard skjøt i tverrliggeren.

Alexander Sørloth fikk et mål annullert.

Erling Braut Haaland bommet på straffe.

Norge dominerte. Men nok en gang rotet de bort seieren.

– Det er nesten ikke til å tro, Norges mareritt fortsetter, sier NRK-kommentator Olav Traaen etter 1–1.

– Det er déjà vu for Norge, det er helt fryktelig å se på. Og det er garantert helt fryktelig for spillerne å kjenne på at dette skjer gang, etter gang, etter gang, etter gang, sier NRKs ekspert, Kristoffer Løkberg, om nok et baklengsmål i kampens ti siste minutter.

Haaland beklager

Med baklengsmålet på tampen har Norge nå sluppet inn totalt 34 mål med Ståle Solbakken som landslagstrener. 13 av dem har kommet de siste ti minuttene av kampene.

– Det er nesten litt sprøtt. Jeg har ikke noe godt svar, sier landslagskaptein Martin Ødegaard til NRK om nok en sent baklengsmål.

SKUFFA: Ståle Solbakken måtte nok en gang se landslaget slippe inn i sluttminuttene. Foto: BILDBYRÅN

Landslagssjefen selv ble konfrontert av TV 2 med at Norge nå har sluppet inn åtte baklengsmål etter 80 spilte minutter siden Spania-kampen for omtrent et år siden.

– Vi må løse det før alvoret braker løs i høst. Det er ingen grunn til at det burde blitt spennende i dag. Denne kampen burde vært punktert for 100 år siden, sier Solbakken til TV 2.

– Det er et traume for laget nå og sitter i hodet på gutta. Det er ikke noe tilfeldig at de gjør flere feil de siste ti minuttene enn hele kampen. Det er mitt ansvar og må sørge for å luke vekk, legger han til.

Erling Braut Haaland, som altså bommet på straffe i den andre omgangen, har lagt ut på Instagram at han tar skylda for at seieren røk.

– Sorry alle sammen. Det er på min kappe at vi ikke vant i dag, skriver spissen.

Foto: Skjermdump fra Instagram

– Vet ikke om jeg skal le eller gråte

For selv om sjansestatistikken var soleklar i norsk favør tirsdag, endte kampen 1–1 i mål. Det får ekspertene til å rive seg i håret.

– Jeg vet ikke om vi skal le eller gråte. Det er reprise av de norske landskampene vi har sett mot lignende motstand. Vi dominerer og skaper mest, men vi evner rett og slett ikke å vinne fotballkamper, sier Løkberg.

– Den katastrofen, den var varslet. Vi satt med en uggen følelse. Du ser det også på de norske spillerne. De blir mer og mer engstelige. Det er ikke noe frispark. Det er en elendig inngripen av Leo Skiri Østigård. Igjen så ser vi et lag som ikke evner å være solide nok, lenge nok, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Det må være fryktelig å være norsk landslagsspiller med dette spøkelset hengene over seg, konkluderer Løkberg.

Kaptein Ødegaard mener Norge gjorde mye bra, men at det selvsagt er et skuffende resultat.

– I andreomgang er vi på etterskudd. Vi slipper de inn i kampen og med ball spiller vi oss inn i trøbbel. Det som skjer på slutten er litt tilfeldig. Heldigvis ikke nå det gjelder. Vi må se på at det gode vi gjør. Vi spiller de av banen og skaper ni sjanser, sier Ødegaard.

Totaldominans før hvile

Det var det norske laget som startet desidert best. Det første kvarteret hadde Norge flere gode muligheter, men uten at hverken Oscar Bobb, Erling Braut Haaland, Julian Ryerson eller Sander Berge klarte å få ballen i nettet.

Men etter 17 minutter fikk Norge scoringen sin. Martin Ødegaard slo et hjørnespark som til slutt ramlet ned hos Alexander Sørloth. Fra fire meter hadde en av La Ligas mestscorende denne sesongen få problemer med å trille ballen ned i hjørnet.

MÅLSCORER: Alexander Sørloth feirer målet sammen med Erling Braut Haaland. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Deretter herjet Premier League-stjernene på det norske laget. Først spilte Erling Braut Haaland til Martin Ødegaard som smalt ballen i tverrliggeren fra hjørnet på sekstenmeteren.

Deretter spilte City-spillerne Oscar Bobb og Haaland vegg. Bobb avsluttet, men skuddet ble blokkert i siste liten.

Så slo Martin Ødegaard ballen gjennom til Oscar Bobb. Sistnevnte snurret rundt med Slovakia-forsvaret, men til slutt fikk en forsvarer ballen ut til hjørnespark.

STORSPILL: Både Martin Ødegaard og Oscar Bobb spilte en god kamp og hadde store sjanser mot Slovakia. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Rett før pause, etter fullstendig Norge-dominans i hele den 1. omgangen, slo Martin Ødegaard et hjørnespark som var så høyt at ballen kom ned med snø på seg. I feltet var Alexander Sørloth høyest og headet ballen i mål. Dommeren mente Sørloth dyttet en Slovakia-forsvarer og annullerte derfor målet. Til tross for at hverken Sørloth eller Ødegaard var spesielt imponert over den avgjørelsen, ble målet annullert også etter en VAR-sjekk.

– To hender i ryggen fra Sørloth der, det er akkurat nok til at den ikke blir gjort om, sier NRK-ekspert Kristoffer Løkberg om annulleringen.

Norge ledet dermed med ett til pause.

– Norge kan være strålende fornøyd med første omgang. Det eneste de ikke bør være fornøyd med, er at de ikke leder mer, sier Løkberg om førsteomgangen.

– Er Slovakia virkelig i EM? Skal vi virkelig sitte hjemme? Vi er vitterlig et bedre lag enn Slovakia, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker etter den første omgangen.

Første straffebom for landslaget

Den andre omgangen startet som den første var. Norge ledet an og fikk straffe syv minutter ut i omgangen.

Erling Braut Haaland gikk frem. Fra 11 meter har han tidligere scoret på 41 av 46 straffer, For Norge har han scoret på samtlige han har tatt. Frem til i dag.

STRAFFEBOM: Erling Braut Haaland fortviler etter å ha brent en straffe mot Slovakia. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

For til tross for at straffen var helt nede i hjørnet, reddet den slovakiske keeperen ballen.

– Det er en kjemperedning fra keeper. Haaland skyter egentlig hardt og velplassert, men keeper går tidlig og når helt ut i hjørnet. Det er nesten et déjà vu for Norge, som igjen hadde mulighet til å punktere kampen, sier Løkberg om straffebommen.

– Det er en enorm redning fra Rodak. Kaster seg som en panter ned i hjørnet, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen

BYTTET UT: Ståle Solbakken byttet ut sine største stjerner, både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard (på bildet), før Norge slapp inn i sluttminuttene. Foto: NTB

Men igjen, som så fryktelig mange ganger før de siste årene, slapp Norge inn mot slutten av kampen. Forsvaret tapte tre avgjørende dueller og plutselig var Ondrej Duda alene med keeper. Med tre minutter igjen av ordinær tid utlignet Slovakia.

– Det er ufattelig, det som foregår. Østigård hadde egentlig kontroll, men i stedet for å slå ballen ut over linja ble han for overmodig og mister ball. Han vil ha frispark, men det er det absolutt ikke.