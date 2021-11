Én kamp gjenstår: Slik kommer Norge til VM

Norge ga imidlertid fra seg kontrollen med skuffelsen mot Latvia.

Så møtte Nederland Montenegro, og de oransje gikk mot en oppskriftsmessig seier, før Montenegro kom tilbake og sørget for en overraskende poengdeling.

Med seier ville Nederland sikre gruppeseieren før tirsdagens kamp mot Norge, men nå er det helt åpent.

Flere scenarier

Nå er altså dette status før Norges siste og avgjørende gruppespillskamp mot Nederland i Rotterdam 16. november:

Nederland: 20 poeng.

Tyrkia: 18 poeng (+10 i målforskjell).

Norge: 18 poeng (+9 i målforskjell).

SKUFFET: Martin Ødegaard. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Dermed kan Norge fortsatt ende på enten 1.-plass (kvalifisert til VM), 2.-plass (playoff i mars 2022) eller 3.-plass (utslått) i gruppe G når én kamp gjenstår.

Mens Norge møter gruppeleder Nederland, reiser Tyrkia til Montenegro.

Bare tre ganger tidligere har et lag blitt utslått med 20 poeng eller mer i et gruppespill med seks lag eller færre, men et slikt skrekkscenario kan fortsatt bli Norges utfall.

Kommer Norge til VM? Ja Nei Vis resultat

Så hvordan vil de siste kvalik-kampene slå ut? Her er en gjennomgang av scenariene:

Scenario 1:

Norge vinner mot Nederland, og Tyrkia avgir poeng mot Montenegro.

Dette vil garantere 1.-plass og VM-spill for Norge.

Scenario 2:

Både Norge og Tyrkia vinner siste gruppespillkamp.

Da vil målforskjellen skille disse lagene i kampen om gruppeseieren, og Tyrkia har ett mål å gå på. Det vil si at hvis Tyrkia vinner 1-0, må Norge vinne med minst tre mål. Og så videre.

Hvis også målforskjellen er lik, vil antall scorede mål avgjøre. Hvis også dette er likt, vil poeng i innbyrdes oppgjøre avgjøre.

Nederland vil her uansett ende på 3.-plass.

Scenario 3:

Norge spiller uavgjort mot Nederland.

Da er Norge avhengig av at Tyrkia taper mot Montenegro for å ta playoff-plassen. I sa fall vil Nederland vinne gruppen, Norge ende på 2.-plass og Tyrkia på 3.

Scenario 4:

Norge taper mot Nederland.

Da må Tyrkia tape med minst to mål mer for Montenegro for at Norge skal ta 2.-plassen.

Med seier mot Norge vil Nederland vinne gruppen.

Mål annulert - Bilder med tillatelse fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

– Det ser vanskeligere ut nå. Vi har satt oss selv i en vanskelig situasjon, men det er fortsatt mulig. Vi må dra til Nederland for å vinne, sier Martin Ødegaard.

Gruppetoeren skal ut i playoff-kamper fra 24. til 29. mars 2022. Der kjemper 12 lag, alle gruppetoerne fra VM-kvalifiseringen og de to beste Nations League-lagene (som ikke er gruppevinner i kvaliken), om de tre siste VM-billettene.

De 12 lagene blir der delt inn i tre puljer med fire lag i hver pulje, og det spilles semifinaler og finale (enkeltkamper) om én VM-billett fra hver pulje.

De seks best rankede lagene får hjemmekamp i semifinalene mot de seks dårligst rankede. Les mer om playoff-formatet og hvordan rankingen foretas her.

Det vil før finalen foretas en trekning om hvilke lag som får hjemmekamp i finalene.

Norge vil ved et slikt tilfelle altså være to kamper unna VM-billett.

Playoff-trekningen blir foretatt i Zürich 26. november, opplyser Fifa.

– Nå må vi få denne kampen ut av kroppen. I dag hjelper det ikke hva jeg sier. Nå er det restitusjon og taktisk trening mandag, og så smeller det på tirsdag. Vi må gjøre en god kamp. Det er ingen grunn til at vi ikke får til det, sier landslagssjef Ståle Solbakken.