– Sannsynligvis var det VM-billetten som røk. Skuffelsen er veldig stor, sier tidligere landslagssjef Egil Drillo Olsen i TV 2s studio etter kampen.

Norge måtte slå Latvia for å ha kontroll på egen VM-skjebne før møtet med Nederland tirsdag, men gjestene skulle gjøre det langt vanskeligere enn ventet.

For selv om Norge skapte kaos i gjestenes boks i sluttminuttene, måtte hjemmepublikummet vente forgjeves på forløsningen.

Det gikk et gisp gjennom Ullevaal da dommeren satte fløyta i munn åtte minutter på overtid.

SKUFFET: Martin Ødegaard fortvilet etter kampslutt. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Flere av de norske spillerne sank umiddelbart ned i gresset og tok seg til ansiktet.

Hjemmelaget rotet nemlig bort to svært viktige poeng i kampen om både en direkte VM-plass og playoffplass.

Tyrkia, som slo Gibraltar 6-0, er nå foran Norge på tabellen på målforskjell. Samtidig vil Nederland sikre 1.-plassen i gruppa hvis Montenegro slås på bortebane senere lørdag kveld.

Drillo beskriver resultatet som «veldig, veldig skuffende».

– Første omgang var dårlig og flere spillere var under pari. Det virket som de hadde høye skuldre, det var en meget skuffende aften. Jeg har lyst til å begynne å grine, sier Drillo til TV 2.

TUNG KVELD: Egil Drillo Olsen (t.h) er kritisk til det Ståle Solbakkens menn leverte mot Latvia. Kampen endte 0–0. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ødegaard beklager til Ullevaal-publikummet

Det var en tydelig preget Martin Ødegaard som møtte norsk presse etter kampslutt. Han syntes synd på alle de som hadde møtt opp på Ullevaal lørdag kveld.

– Vi er veldig takknemlige for den støtten vi får, så det er beklagelig at vi ikke klarer å gi dem mer å juble for, sier Ødegaard.

Den norske kapteinen er svært misfornøyd med hvordan laget startet kampen.

– Vi spiller en veldig dårlig første omgang, særlig de første 30. Og så legger vi om og spiller en veldig god andre omgang, der vi skaper masse sjanser. Vi får et mål som er annullert og har bra trykk på dem, styrer alt og har ballen hele tiden. Men vi klarer ikke å score. Det er blytungt akkurat nå, sier Ødegaard.

Landslagssjef Ståle Solbakken nekter å gi opp VM-drømmen til tross for nedturen.

– Vi setter oss i en mye vanskeligere situasjon, det må vi være ærlige om. Alt er mulig fortsatt. Vi skal dra være skuffa nå, men dra ned til Nederland og omstille oss, sier Solbakken.

LANGT NEDE: De norske spillerne klarte ikke å få hull på byllen mot Latvia. Etter kampen var spillerne langt nede. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Annullering

Etter en målløs og tam førsteomgang kastet landslagssjef Ståle Solbakken innpå Joshua King for Morten Thorsby.

Grepet var ikke til å misforstå, og selv om Norge fikk flere sjanser i starten av 2.-omgangen, skortet det på presisjonen.

«Skyt, skyt, skyt», ropte et desperat publikum da Norge nærmet seg skuddhold i sluttminuttene.

Etter 55 minutter kombinerte Martin Ødegaard med Alexander Sørloth, og sistnevnte spilte Kristian Thorstvedt fri i boksen. 22-åringen klarte imidlertid bare å tvinge frem en mesterlig redning fra Roberts Ozols.

Ti minutter senere holdt Ullevaal pusten da Mohamed Elyounoussi ble spilt helt gjennom av Sørloth.

Formspilleren prøvde å løfte ballen over Ozols, men på streken avverget kaptein Antonijs Cernomordijs.

Samme mann var frempå igjen knappe ti minutter før slutt og headet ballen i mål, men TV-bildene viste at 27-åringen var på feil side.

Dermed ble Ullevaal-jubelen forvandlet til piping og fortvilelse.

Rufsete 1.-omgang

Et fullsatt Ullevaal måtte vente lenge på høydepunktene i høstkulda.

For selv om Norge hadde initiativet, var vertene lenge for upresise og slurvete når de kom fremover.

NESTEN: Kristian Thorstvedt var nær å sende Norge i ledelsen. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

De første mulighetene skulle komme i form av langskudd fra Kristian Thorstvedt og Mathias Normann midtveis i omgangen.

Samtidig skapte Latvias tometersmann Roberts Uldrikis tidsvis problemer for hjemmelaget, men hverken headingen eller skuddet satte Ørjan Håskjold Nyland på de store prøvene.

Så, noen minutter før pause, trodde de fleste på Ullevaal at Thorstvedt hadde sendt Norge i ledelsen. Headingen spratt imidlertid i stolpen bak en sjanseløs Roberts Ozols – og ut.