Presset øker på Solbakken – «1000 prosent» trygg på spillernes tillit

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Vi dominerer og skaper mest, men evner rett og slett ikke å vinne fotballkamper, sier NRK-ekspert Kristoffer Løkberg etter 1–1 mot EM-klare Slovakia tirsdag kveld.

Statistikken fra kampen taler sitt tydelige språk.

Norge skapte 5 store sjanser, Slovakia 3. Norge hadde 58 prosent ballbesittelse mot Slovakias 42, og antall skudd på mål viser 6–2 favør Norge.

– S urrealistisk

Men igjen gikk de norske spillerne av banen uten seier.

– Det er helt surrealistisk. I tillegg bommer vi på en straffe, har en håpløs VAR-situasjon der alle 22 tror det er mål, og så står vi her og ikke har vunnet den kampen. Det er surrealistisk, sier Ståle Solbakken.

For å gni ekstra salt i såret, ble lille Georgia, Norges gruppemotstander fra EM-kvaliken, EM-klare etter playoffseier samme kveld.

Og som vanlig etter de siste landskampene, ble forsvarsspillet et stort tema på pressekonferansen etterpå.

– 1000 prosent trygg

Refrenget er det samme, det kreves få sjanser for å score på Norge, det kommer «alltid» baklengsmål mot slutten og det skyldes ofte enkle feil i forsvarsleddet.

– Hvor trygg er du på at spillerne fortsatt kjøper prosjektet ditt, Solbakken?

– Det er jeg 1000 prosent trygg på, sier landslagssjefen til NRK.

Norge under Ståle Solbakken Ekspander/minimer faktaboks Kamper: 34

Seire: 17

Uavgjort: 8

Tap: 9

Mesterskap: 0

Vil frede Solbakken

På sosiale medier flommer det over av kritikk mot Solbakken og hans Norge-prosjekt.

Men NRK-ekspert Kristoffer Løkberg mener det vil være feil å tenke på trenerskifte allerede nå.

– Jeg er ikke med på at vi skal bytte ut Ståle Solbakken. Vi skaper mer enn motstanderen nesten hver eneste kamp. Vi slipper til færre sjanser. Hvis du gjør det over tid, så vinner du flere enn du taper. Men nå er det vanskelig å tro på det. For det skjer gang på gang på gang at vi mislykkes med å ri av stormen når vi leder kamper, sier Løkberg.

VIL BEHOLDE SOLBAKKEN: Kristoffer Løkberg. Foto: Nicolai Eid Trondal

Norge har sluppet inn 34 mål under Solbakken. 13 av dem har vært etter det 80. minutt.

– Gjør det vi kan

Landslagssjefen mener at det er blitt så ille at det har satt seg i hodet på spillerne.

Han forsikrer om at han snur hver stein for å finne en løsning.

– Vi jobber med det på treningsbanen, vi snakker om det, vi jobber med mentaltrener, vi trener kampbilder på trening hvor motstanderen gambler, vi trener boksspill, vi treneren fireren alene, fireren sammen med den dype sekseren, vi gjør det vi mener vi kan gjøre for å unngå det.

UNDER PRESS: Ståle Solbakken. Foto: NTB

– På de siste 17 landskampene har Norge holdt nullen i tre av kampene. Det var mot motstandere som Jordan, Kypros og Færøyene. Hva sier det deg?

– Det som er litt vanskelig her, er at vi slipper til veldig få målsjanser. Det viser også statistikken. I dag er det tre sjanser og ett baklengsmål. Mot Tsjekkia var det to sjanser og to mål. Derfor må vi bare trene, bli bedre og få bort det traumet. Den går ikke bort før vi har stått her i 90 minutter og holdt nullen. Da går det bort.

– Har du vurdert å ta ned risikoen, slå mer langt og gå litt bort fra stadig frispilling bakfra?

– Nei, for det tror jeg er å ta to-tre steg tilbake, mener han.

– Hvilke svar har du fått av disse to kampene?

– At spillet vårt mot etablert forsvar er blitt enda bedre. Det var 60–65 gode minutter mot Tsjekkia på en vanskelig bane, 60 gode minutter mot Slovakia på en veldig vanskelig bane. Det negative svaret er at vi fortsatt er for lite effektive, i dag bommet vi på straffe i tillegg. Og så er det det du spurte meg om nå, som er det virkelige negative. Treaumet har forsterket seg, mener han.

ET TRAUME: Ståle Solbakken mener baklengsmålene har satt seg i hodet på spillerne. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Ekstremt vanskelig å være Ståle

NRK-ekspert Løkberg har medfølelse med Solbakken, som han mener egentlig har grunn til å være fornøyd med mye av det Norge viser i disse to treningskampene som nå er bak oss.

– Det er ekstremt vanskelig å være Ståle. Hvor mye mer skal man be om enn å dominere så mye? Det går nesten ikke an å skape mer i etablert spill, og de slipper til veldig lite. Ørjan Nyland holder seg varm på egen hånd første 60. Man må finne en måte å vinne fotballkamper på. For akkurat nå dominerer de, men de finner alltid en måte å unngå å vinne fotballkamper på, sier Løkberg.

Ståle Solbakken trøster seg med at han ikke er alene om å ha opplevd en situasjon som denne.

– Jeg husker jo at José Mourinho og Roma hadde litt av det samme i første sesongen hans der, de slapp inn veldig mye mål på slutten ... Det er litt tilfeldig også, litt uflaks og selvfølgelig litt udyktighet. Så må vi sørge for at, om vi kommer i de situasjonene igjen, at vi klarer det, sier han.

BOMMET: Erling Braut Haaland er vanligvis sikkerheten selv fra straffemerket, men tirsdag gikk det galt. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Ikke kun udyktighet

– Er det tilfeldig når det skjer så mange ganger?

– Jeg sier ikke at det bare er tilfeldig, men litt tilfeldig, litt uflaks, ikke kun udyktighet. Men selvfølgelig er det en del av det.

– Hvor sikker er du på at du har de rette forsvarsspillerne i troppen?

– Jeg er sikker på at vi har tatt ut de som på det nåværende tidspunkt er de beste.

– Du var nølende før denne samlingen til å gi nye stoppere sjansen. Har du blitt mer åpen for det nå?

– Det har vi jo gjort, Kristoffer Ajer har jo nesten ikke spilt midtstopper under meg. Han har spilt 3-4-5 kamper under meg. Leo (Østigård) kom inn midt i min periode. Men som på alle andre plasser er det mulig å spille seg inn hvis man gjør det godt. Men jeg tror Kristoffer og Leo har to kamper sammen, så for meg er for eksempel Kristoffer ganske ny.

– Sånn kan det ikke fortsette

Kristoffer Løkberg har tro på at det snart vil snu for Norge, som han mener er på rett vei tross svake resultater denne samlingen.

– Sånn kan det ikke fortsette. Hvis vi ser et norsk landslag dominere så mye fremover, så må det snu. Men når? Jeg satt og håpet at i dag, endelig, kunne dette bli den perfekte opplevelsen. At man leverte en god prestasjon, men også at man klarte å stå imot da presset kom mot slutten. Nei, vi får prøve igjen mot Kosovo i juni, sier han.

Roser høyresiden

Men lyspunkter, det var det uansett flere av, påpeker Løkberg.

– Hele høyresiden til Norge fungerte veldig, veldig bra. Kristoffer Ajer som høyre stopper er dyktig til å sette i gang spillet bakfra, og så liker jeg rotasjonene mellom Oscar Bobb, Martin Ødegaard og Julian Ryerson, som kom inn i laget og var veldig god, så det er masse å bygge videre på. Den høyresiden kommer til å skape masse sjanser for Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth, sier han.

Neste landskamper spilles mot Kosovo 5. juni og Danmark 8. juni, også disse to privatlandskamper.