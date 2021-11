Ståle Solbakken og Martin Ødegaard møtte pressen før tirsdagens skjebnekamp mot Nederland. Norges kaptein er klar på hva laget må gjøre for å ha en sjans mot nederlenderne.

– Det er klart at det blir en tøff kamp. Vi møter et bra lag med mye bra spillere. Vi må prøve å være kompakte som vi var sist. Vi må ta vare på de mulighetene vi får og være solide defensivt, sier Ødegaard på spørsmål fra NRK.

– Det handler om å være kompakte og løpe skjorta av seg. Vi må ta vare på ballen når vi får den, fortsetter han.

Norge har alt i egne hender tross uavgjortresultatet mot Latvia. Ødegaard sier det var en opptur å få beskjed om at Nederland også hadde gått på en poengtap i sin kamp mot Montenegro.

– Vi spilte litt kort etter matchen (mot Latvia), stemningen var litt laber da. Det var en liten opptur å få den beskjeden, sier 22-åringen.

Leder Nederland skadet

Onsdag formiddag kom nyheten om at de nederlandske landslagssjefen Louis van Gaal har skadet hoften tirsdagens landskamp. Treneren skled og og skadet hoften søndag kveld, ifølge nederlandske medier. Mandagens trening fulgte han derfor sittende fra en golfbil.

– Jeg tror nederlenderne heller vil ha Van Gaal i en rullestol enn De Jong. Jeg ønsker han alt godt. Han har hatt en fantastisk karriere og vært en rollemodell. Han er respektert her i Norge, sa Solbakken på spørsmål om Van Gaal

Det jobbes nå med å finne ut av hvordan landslagssjefen skal lede laget mot Norge i den svært viktige kvalifiseringskampen tirsdag.

– Louis vil gjøre alt han kan for å komme seg til kampen tirsdag, sa en talsperson fra Nederlands fotballforbund.

Nederland sikrer puljeseier med minst uavgjort mot Norge. Van Gaals lag ga fra seg 2-0-ledelse mot Montenegro og klarte bare 2-2 lørdag.

Solbakken har tro på at alt kan skje mot Nederland.

– Vi må sette press på oss selv. Det er en kamp hvor alt kan skje. Vi må være på vårt best mens Holland må være litt under sitt beste. Det kan skje, sa Norges landslagssjef på mandagens pressekonferanse.

Disse kan true

Van Gaal sa på en pressekonferanse tidligere i dag at Haaland vil være et savn for Norge, men trekker likevel frem fire navngitte norske spillere han anser som trusler: Moi Elyounoussi, Kristian Thorstvedt, Martin Ødegaard og Alexander Sørloth.

Sørloth har andre kvaliteter enn skadde Haaland, påpekte van Gaal, men understrekte at det fortsatt er kvaliteter.

– Norge er det beste laget i gruppa unntatt Nederland, selvfølgelig, sa van Gaal på spørsmål fra Nettavisen.