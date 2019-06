NFF avviser regi bak Ødegaard-kritikk: – Det var Martins initiativ

Ada Hegerberg har tatt et kraftig oppgjør med Norges Fotballforbund i et intervju med Josimar og Morgenbladet, som ble kjent onsdag.

Her går hun lengre enn noen gang i sin kritikk av forbundet og landslaget. Stjernespissen fortalte blant annet at hun har vært «knekt psykisk» og hatt mareritt etter å ha vært på samlinger.

Timer senere gikk Martin Ødegaard til angrep på Hegerberg og timingen av kritikken noen dager før Norge VM-åpner.

– Positivt med egne meninger

Teksten, som ligger i sin helhet nederst i saken, ble publisert etter Ødegaard hadde vært i kontakt med landslagets pressesjef Svein Graff.

– Martin informerte meg om innlegget på Instagram før det ble publisert, sier Graff.

– Ga du din godkjenning til å publisere?

– Det var Martins initiativ, og han står inne for innholdet. Vi har ikke et ønske om å redigere innholdet eller stoppe en mening. Det er ytringsfrihet og det er positivt at vi har spillere med egne meninger, sier Graff.

BAK GJERDER: Pressen fikk beskjed om å holde seg bak gjerdene under torsdagens landslagstrening. Foto: Jørn Andre Lien / NRK

Pressesjefen avviser at innlegget ville blitt stoppet hvis Ødegaard hadde tatt parti med Hegerberg i saken, og han påpeker at forbundet ikke skal legge bånd på spillerne.

Graff sier NFF ikke hadde noen interesse av å få innlegget publisert.

– Men spillerne står fritt til å uttrykke sine meninger. Det var en ferdig tekst skrevet av Martin, og han ønsket å publisere det, sier Graff.

– Spesiell sak

Torsdag ville samtlige medier ha en bit av Ødegaard da midtbanespilleren ankom landslagstreningen ved Lillestrøms treningsanlegg.

Pressesjefen har imidlertid varslet at Ødegaard ikke ønsker å kommentere saken utover Instagram-meldingen, og derfor ble det heller ikke åpnet for spørsmål.

Da treningen kom i gang, ble pressekorpset bedt om å holde seg bak inngjerdingen rundt treningsfeltet.

At saken nå skaper støy og uro, var NFF forberedt på, ifølge Graff.

– Det er vi forberedt på, og det er vi beredt til å håndtere. Vi lever av oppmerksomheten, og av og til er den stor. Det skal vi takle på en god måte, sier Graff.

– Er det vanlig at spillere går via NFF før innlegg publiseres i sosiale medier?

– Det finnes eksempler på at det har skjedd, men dette er en spesiell sak og derfor ville han (Ødegaard) varsle. Det er innhold han selv står inne for, sier Graff.

Intervjuet i februar

Josimar-redaktør Håvard Melnæs bekrefter overfor TV 2 at Hegerberg-intervjuet ble gjort i februar, og redaktøren sier samtidig til VG at Hegerberg-familien ikke hadde noe å utsette på Josimar-utgaven – heller ikke timingen.

Hegerberg-agenten Alain Naigeon sier imidlertid til VG at Hegerberg er svært skuffet over at intervjuet har slått ut som det gjorde.

VANT IGJEN: Ada Hegerberg ble mesterligavinner for fjerde år på rad denne sesongen. Foto: Lisi Niesner / Reuters

– Ada har takket nei til mer enn 50 forespørsler om dette temaet, blant annet fra noen av verdens største aviser, for ikke å forstyrre laget og venninnene hennes som hun vil heie på mer enn alt, sier Naigeon til VG.

Han hevder videre at superstjernen aldri hadde svart på spørsmålene hvis hun hadde visst at publiseringen ville skje rett før VM. NRK har vært i kontakt med Naigeon, men agenten har foreløpig ikke hatt tid til å svare på spørsmål.

Halvor Marstrander, som er Hegerbergs manager, påpeker at Josimar står fritt til å velge publiseringstidspunkt.

– Ada har gjort intervjuet for en god stund siden. Når ting blir publisert, står Josimar fritt til, sier Marstrander til NRK.

– Ada har ikke noen flere kommmentarar. Og hvis hun ønsker å svare på noe, så har hun sine sosiale flater å gjøre det på, legger han til.