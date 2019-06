– Jeg må få si at Martin bare vokser i mine øyne. Det er fantastisk at en så ung gutt har den personligheten han har, og at han er så moden. Jeg sa til han at jeg synes det er kjempebra skrevet og hvis du føler at du vil stå for det, så synes jeg definitivt du skal sende det ut, så jeg ga ham 100 prosent støtte, sier Lagerbäck.

Onsdag kveld gikk Ødegaard til angrep på Ada Hegerberg etter at hun tok et kraftig oppgjør med Norges Fotballforbund i et intervju med Josimar og Morgenbladet.

Stjernespissen fortalte også at hun har vært «knekt psykisk» og hatt mareritt etter å ha vært på samlinger.

FIKK STØTTE: Martin Ødegaard fikk støtte av Lars Lagerbäck før han publiserte Instagram-innlegget hvor han kritiserer Ada Hegerberg. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ødegaard kritiserte timingen av kritikken, som altså kom noen dager før Norge VM-åpner i Frankrike.

– Dårlig måte

Lagerbäck synes det er positivt at Ødegaard reagerer og engasjerer seg i en sak.

– Jeg synes han har vokst de siste årene, og han står med føttene i jorden. Respekten for ham vokser bare mer og mer, sier Lagerbäck.

– Hegerberg setter vel først og fremst ord på en forskjellsbehandling av kvinnelandslaget over flere år. Er det ikke bra at denne historien kommer ut, uavhengig av timing? spør NRK.

– Jeg kan ikke alt om saken, men når man sier at man ikke får muligheten til å utvikle seg og sier at hele støtteapparatet og ledergruppen er inkompetent, finnes det bare to veier å gå. Hvis det hadde vært i min tropp, måtte vi satt oss ned og løst det. Enten skilles man med respekt, eller så løser man problematikken. Å fortsette som det her gjennom media, er en dårlig måte, svarer Lagerbäck.

På spørsmål om han ser noen problematiske sider ved Ødegaard-kritikken, svarer landslagssjefen til NRK:

– Jeg vet ikke. Reagerer man på noe, så skal man jo reagere der og da. Man kan prate om timing, men det Martin pratet med meg om var formuleringen, men fremfor alt om jeg hadde noe imot det fordi jeg trodde det ville forstyrre vår oppladning, og det tror jeg ikke at det gjør «et dugg», men det får Håvard svare på, som kjenner spillerne bedre enn jeg. Det var helt OK for meg.

– Martin begynner å bli mann

Landslagskollega Håvard Nordtveit valgte å dele Ødegaards innlegg på sin egen Instagram-profil.

– Martin begynner å bli mann. Jeg støtter alt det han skrev der, så det første jeg tenkte er at jeg er med på den støtten når jentene jobber hardt inn mot et sluttspill. Nå skal fokuset være et helt annet sted, så får vi håpe at de har rette tanker der nede, sier Nordtveit.

– Er dette noe dere i spillergruppen har tenkt på lenge?

– Nei. Det Ada har fått til, det har jeg all respekt for. Det kommer jeg aldri til å oppnå i herrefotball, men vi spiller et lagspill og det er laget som kommer først, uansett hvor god en spiller er. Har en problemer så klarer en å takle det innad, så om det hadde skjedd i herrefotballen, hadde det blitt tolket på akkurat samme måte, sier Nordtveit.

Samlet tropp

På spørsmål fra VG om hele landslagstroppen støtter Ødegaards innlegg, svarer Nordtveit følgende:

– Vi er i denne sporten fordi vi liker å vinne som et lag, og jeg skal si med hånden på hjertet at jeg er nokså sikker på at de fleste i troppen står bak Martin i denne saken.

Nordtveit forteller at i timene som har gått siden Ødegaards innlegg, har fotballherrene mottatt støtteerklæringer fra landslagskollegaene som er i Frankrike og forbereder seg til VM.

– Jeg tror det var viktig det Martin gjorde, og det var derfor jeg kunne poste det han gjorde.

Gikk ut på Instagram

Hegerberg har har tatt et kraftig oppgjør med Norges Fotballforbund i et grundig intervju med Josimar og Morgenbladet, som ble kjent onsdag.

Det fikk Ødegaard til å reagere. Noen timer etter flere presseoppslag om Hegerbergs kritikk, gikk Ødegaard til angrep på Hegerberg og timingen av kritikken.

Torsdag bekrefter landslagets pressesjef Svein Graff at han visste om Instagram-innlegget før Ødegaard publiserte sin kritikk av Hegerberg, men han avviser at NFF hadde noen regi bak kritikken.

Ødegaard ville ikke utdype kritikken etter torsdagens landslagstrening på Lillestrøm, hvor pressen fikk beskjed om å holde seg bak gjerdene.