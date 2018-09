Hegerberg sløste med sjansene etter turbulent oppladning

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Ada Stolsmo Hegerberg sløste med sjansene mot Avaldsnes i første kamp i sekstendelsfinalen i Mesterligaen.

– Det er utfordrende når du møter så mange spillere i forsvar, så mange spillere som er på deg. Da gjelder det for meg å skaffe meg tid og rom til å komme på forskudd. Det trengs noen små justeringer for å sette ballen i mål, sier Hegerberg til NRK etter kampen.

Før oppgjøret var fokuset på at Hegerberg hadde slettet flere av hennes tidligere landslagsvenninner på Facebook.

– Det påvirker meg fint lite. Jeg er her for å spille fotball og prestere for Lyon. Det føler jeg at jeg har klart fra dag én. Det fortsetter jeg med.

– Hvordan oppleves det styret rundt seg?

– Jeg har ikke uttalt meg om landslagsspill etter jeg tok beslutningen i fjor. Men fortsatt skal navnet mitt komme opp i hver diskusjon. Det skjønner jeg er slitsomt for andre. For det er slitsomt for meg, svarer hun.

Lyon-spissen ønsker ikke snakke om landslagsspill, og forteller at hun ønsker å se fremover.

– Ingenting er forandret. Noe mer om den saken er det ikke å si.

Kjørte over Avaldsnes

I Haugesund gikk Hegerberg og Lyon rett i strupen på Avaldsnes.

En frustrert Hegerberg måtte gå målløs av Haugesund stadion Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Stjernegalleriet fra Frankrike styrte alt som skjedde på gressmatten, mens vertene la seg kompakt og dypt på egen halvdel.

Anført av Hegerberg skapte Lyon sjanser på løpende bånd.

Etter 18. minutter sto Lyon-kaptein Wendie Renard og Hegerberg i kø for å sette ballen i mål etter et frispark, men førstnevnte ble avblåst for offside.

Minuttet senere slo Amel Majri et perfekt innlegg, men Hegerberg klarte ikke å styre ballen i mål.

Halvveis i omgangen fikk den norske spissen tillit på et frispark fra 25 meter, men hun klarte heller ikke utnytte denne muligheten heller.

Enveiskjøringen mot Avaldsnes' mål fortsatte ut omgangen. De franske gjestene skapte flere gode scoringsmuligheter, men iherdige Avaldsnes-spillere gjorde arbeidsforholdene vanskelige.

Fortsatte sløsingen

Etter hvilen fortsatte Hegerberg og lagvenninnene der de slapp i første omgang.

Igjen vant Lyon en corner, deres og kampens tiende. Franskmennene stablet opp spillere i boksen til Avaldsnes. Ballen ble slått på bakre stolpe, der Hegerberg hadde revet seg løs.

Til tross for at Ada Stolsmo Hegerberg endte kampen uten scoringer, var det ingen tvil om hvem som var den mest populære på Haugesund stadion. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Avslutningen gikk derimot ned i gresset, via en Avaldsnes-fot og over mål.

På den påfølgende corneren, etter 50. minutter, glapp hjemmelaget markeringen i boks. To meter fra streken sto Amandine Henry og styrte ballen i lengste hjørne med hodet.

Etter scoringen slakket gjestene på gasspedalen, og Hegerberg forsvant tidvis ut av oppgjøret.

Serverte lagvenninnene

Så på en corner dukket den notoriske målscoreren opp igjen. Hegerberg kom først på en corner og avsluttet nede til høyre for Line Geltzer Johansen i Avaldsnes-buret.

Men den danske målvakten parerte med en kjemperedning og fikk slått ballen til ny corner.

Og da Hegerberg flere ganger hadde sviktet foran mål, ble det større suksess som tilrettelegger. Etter 77. minutter doblet de franske stjernene ledelsen.

Spissen havnet dypt i banen, og slo en nydelig gjennombruddspasning til lagvenninnen Eugénie Le Sommer. Hun skar inn i boksen og serverte Amel Majri, som bare kunne spasere ballen i mål.

Majri ble kampens siste målscorer, og gjestene tar med seg en 2-0-ledelse før returmøtet i Frankrike om to uker.

– Vi scorer to mål. Det er fint. Men vi har noen småting å jobbe videre med. Vi er fornøyd med seieren, avslutter Hegerberg.