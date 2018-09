Hegerberg: – Jeg blir stemplet som en primadonna

– Det var veldig interessant da temaet kom opp, fordi jeg ble stemplet som en primadonna, at jeg setter meg selv foran laget. Det ble mye snakk om ego, og det er egentlig tatt helt ut av sammenheng og er helt feil, sier Hegerberg til SVT.

Lyon-spissen sa nei til landslaget i kjølvannet av EM-fiaskoen i fjor sommer. I begrunnelsen listet hun opp en rekke kritiske punkter mot NFF.

Samtidig forklarte Hegerberg landslagsnekten i en rekke intervjuer, og andre landslagsspillere skal ha reagert kraftig på flere uttalelser.

Ny diskusjon

NRK har tidligere skrevet at spesielt én uttalelse, til Aftenposten, fikk spillergruppen til å reagere:

– Jeg føler alltid at jeg har vært en dårligere spiller når jeg har dratt hjem fra samling, og slik skal det ikke være, sa Hegerberg.

Spillergruppen skal ha følt at dette beviser at 23-åringen også gir dem skylden for at hun droppet landslagsspill, og spillerne forventer en beklagelse før en eventuell Norge-retur.

Landslagsnekten ble igjen et aktuelt tema da Norge kvalifiserte seg for VM i Frankrike.

Saken fortsetter.

VM-KLARE: De norske spillerne feiret kvalifiseringen til neste års VM etter 2-1-seieren over Nederland i gruppefinalen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Da NRK møtte Hegerberg i forbindelse med mesterligakampen mot Avaldsnes i forrige uke, innrømmet 23-åringen at landslagsdiskusjonen er slitsom.

Hun ønsket imidlertid ikke å kommentere saken nærmere. Det har heller ikke lyktes NRK å få kontakt med Hegerberg søndag.

– Hva kreves for at du skal spille landslagsfotball igjen? spør SVT.

– Det har jeg allerede informert landslagsledelsen om, så det blir å dra opp detaljer på nytt, svarer Hegerberg.

– Ikke mer å si

Det har ikke vært noen fremskritt siden Hegerberg tok valget, ifølge daværende toppfotballsjef og nåværende sportssjef for herrelandslaget, Nils Johan Semb.

– Jeg kjenner kun til pressemeldingen der hun begrunner hvorfor hun ikke ønsker å spille for landslaget. Etter det har hun stått fast på at landslagsspill er uaktuelt, opplyser Semb til NRK.

Hegerberg har allerede uttalt at Norges VM-billett ikke forandrer situasjonen. Valget står hun fortsatt ved.

– Situasjonen er den samme. Det er ikke mer å si. Det er noe jeg har tenkt lenge på. For å komme videre, var den (avgjørelsen) viktig å ta. Når det nå dras opp, blir det aldri satt et punktum, sier Hegerberg til SVT.