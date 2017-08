Klaveness: – Frykter det kan bli en langvarig pause

Tirsdag kom beskjeden om at Norges beste kvinnelige spiller tar en uventet pause fra landslaget, like før VM-kvaliken begynner.

Klaveness, som har fulgt landslaget både som spiller og NRK-ekspert, frykter det kan ta lang tid før vi får se Lyon-profilen på landslaget igjen.

– Jeg frykter at dette kan bli vanskelig å løse, sier hun.

Overfor NRK innrømmer både landslagssjef Martin Sjögren at det var interne problemer på landslaget i sommer.

NRK vet også at flere spillere reagerte på Hegerbergs oppførsel under EM, og at hennes holdninger og atferd har vært tema i Norges Fotballforbund (NFF) over lang tid

– Fastlåst

Lise Klaveness mener forholdet mellom Hegerberg og landslaget ser ut til å være fastlåst akkurat nå.

– Landslaget er svekket på sikt, men hvis det har vært så fastlåst som ting tyder på, er det bra med en pause, sier Klaveness.

Landslagssjef Martin Sjögren kan ikke ha en spiller som mangler ambisjoner i troppen og kan ikke snu nå, påpeker hun.

– Jeg håper imidlertid at de kan møte henne etter at det har gått en stund.

For landslagskollega Caroline Graham Hansen kom nyheten om Ada Hegerbergs landslagsbrudd som et sjokk.

– Jeg ville valgt noe annet. Vi hadde hatt godt av å jobbe videre sammen etter EM og nå nye mål sammen slik at vi kunne komme oss opp etter motgangen vi har hatt, forteller Graham Hansen.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb og landslagssjef Martin Sjögren under tirsdagens pressekonferanse. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Alvorlig for NFF

NRKs fotballekspert Tom Nordlie har tidligere fungert som mentor og rådgiver for Hegerberg.

Han mener det er alvorlig at Norges Fotballforbund (NFF) ikke har greid å komme frem til en løsning om fortsatt landslagsspill sammen med Ada Hegerberg.

– Jeg vet ikke om det er NFF som har skylden, men det er alvorlig at de ikke greier å finne en løsning til at Norges beste spiller, sammen med Caroline Graham Hansen, ikke fortsetter på landslaget. Det er alvorlig for NFF, sier han.

– Har du opplevd at det har vært stort for Ada å spille for Norge?

– Ja, helt klart. Hun har vært stolt over å spille med flagget på brystet. Hun var også veldig fornøyd i begynnelsen med Sjögren og det nye regimet. Senest før EM var hun veldig fornøyd. Hva som har skjedd etter det og under EM, det vet ikke jeg, forteller Nordlie.