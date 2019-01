Mener dopingdømte Loginov trakasseres av skiskytterstjernene

– Vi vil snakke om trakassering av Loginov med IBU, sier den russiske skiskytterpresidenten, Vladimir Dratsjov, ifølge Sport-Express.

I RUSSLAND: Vladimir Dratsjov ville ikke la seg intervjue av NRK, men har uttalt seg til russiske Sport-Express. Foto: NRK

Russeren viser til uttalelser fra blant annet Martin Fourcade, Johannes Thingnes Bø og flere tsjekkiske løpere. Fourcade har sagt at han ikke respekterer Loginov før han ber om unnskyldning og forklarer seg.

Etter sprintseieren torsdag, sa også Johannes Thingnes Bø at han støtter Fourcades standpunkt om den tidligere dopingdømte utøveren.

Mener Dratsjov har feil fokus

Skiskyttersirkusets kanskje største stjerne, franske Fourcade, har stått i spissen for kritikken mot Loginov. Han mener det russiske skiskytterforbundet har helt feil fokus, og at de i stedet bør bruke energi på å rydde opp i egne rekker.

MISFORNØYD: Fourcade er ingen fan av at en dopingdømt utøver får konkurrere. Foto: Malin Jørnholt / NRK

– Når jeg snakker om det, føler jeg at jeg er skyldig fordi jeg snakker for høyt, fordi jeg er sint eller fordi jeg er lei meg. Men det er ikke jeg som er problemet, sier franskmannen til NRK.

Han mener at løperne som retter kritikk mot Loginov holder seg til spillereglene.

– Loginov har lov til å delta i verdenscupen, men vi har også lov til å være misfornøyde med situasjonen og hans oppførsel. Det er det ingen regler mot.

IBU-president Olle Dahlin forteller at Dratsjov ikke har kontaktet dem om Loginov-situasjonen ennå, men at han er åpen for diskusjon med det russiske forbudet.

RIVALER: Martin Fourcade (foran) har vært kald mot Loginov (t.v.) etter at russeren ble dopingdømt i 2014. Foto: FRANCK FIFE / AFP

– Fort å bli kalt mobber

Loginov testet positivt for EPO-doping og var utestengt fra verdenscupen fra 2014-2016, og er i tillegg under etterforskning for nytt brudd på dopingreglementet under VM i 2017.

LEI SEG: Vetle Sjåstad Christiansen er trist på Loginovs vegne, men synes han må tåle kritikk etter dopingdommen. Foto: Malin Jørnholt / NRK

NRK har gjentatte ganger forsøkt å få russeren i tale om dopinganklagene, uten at han har ønsket å kommentere de. Men han har skrevet på sin Instagram-konto at beskyldningene mot ham er «1000 prosent usanne».

Russerens mangeårige konkurrent, Vetle Sjåstad Christiansen, fortalte onsdag at han er lei seg på Loginovs vegne, og at russeren sannsynligvis har dopet seg uten å være klar over det selv.

Den norske skiskytteren mener likevel at Vladimir Dratsjov går for langt når han omtaler kritikken mot Loginov som «trakassering».

– Det må være lov til å si fra når folk gjør noe gærent og ikke forklarer seg ordentlig. Men det er en hårfin balansegang. Det er fort å bli kalt mobber i dagens samfunn med sosiale medier, men det har vel ikke vært noe trakassering eller mobbing av Loginov ennå, selv om Fourcade har vært tydelig på hva han mener.