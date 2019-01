Christiansen om utskjelte Loginov: – Jeg er forbannet, men samtidig lei meg på hans vegne

Vetle Sjåstad Christiansen (26) og Alexander Loginov (26) har vært store konkurrenter siden juniornivå. Men Loginov var som regel et steg foran Christiansen. Etter hvert ble nordmannen vant til at russeren snøt ham for seieren i junior-VM.

– Jeg er jo ikke sikker på om han var ren da vi konkurrerte i junioralder heller, så hele greia er bare trist, sier han.

UTSKJELT: Alexandr Loginov får konkurrentene til å rase. Foto: ROBERT MICHAEL / AFP

Loginov var utestengt fra verdenscupen fra 2014–2016 etter å ha testet positivt for EPO. Han er også under etterforskning for doping i forbindelse med VM i 2017, men får konkurrere i verdenscupen inntil en eventuell dom.

– For å være ærlig tror jeg ikke han vet halvparten av det han har putta i seg. Jeg tror det er en del trenere og leger, støtteappart, gudene vet hvor mange han har rundt seg, som har bedt ham ta noe som han tror er greit, men så er det tydeligvis ikke det, forteller Christiansen.

– Null respekt for Loginov

Loginov tok sin første individuelle verdenscupseier i tyske Oberhof sist helg, og fulgte opp med stafettseier to dager senere. Før jul endte han på andreplass i to renn i Nove Mesto, og er dermed nest best i sammendraget etter Johannes Thingnes Bø.

Dét har skapt reaksjoner.

Franske Martin Fourcade uttalte etter rennet at han ikke har respekt for russeren fordi han ikke har bedt konkurrentene om unnskyldning etter dopingutestengelsen. Sebastian Samuelsson fra Sverige mente at Loginov ikke hadde noe i verdenscupen å gjøre.

KRITISK: Tsjekkiske Ondřej Moravec nekter å snakke med Loginov. Foto: MATTHIAS BALK / AFP

I Ruhpolding forteller også den tidligere verdensmesteren, tsjekkiske Ondřej Moravec, at Loginov aldri burde gått verdenscup samtidig som han er under etterforskning.

– Jeg har ikke snakket med han på mer enn et år fordi jeg har null respekt for ham. Jeg ville ikke engang tatt ham i hånden, sier Moravec.

Loginov har ikke villet snakke med NRK om dopinganklagene, men har skrevet på sin egen Instagram-konto at han er «1000 prosent sikker på at alle anklagene mot ham er usanne».

– Han har det sjukt kjipt

Christiansen forstår frustrasjonen til skiskytterprofilene, men har samtidig medfølelse med den russiske 26-åringen.

– Jeg ser jo på han at han har det sjukt kjipt på skirenn. Samtidig som jeg er forbannet på ham er jeg veldig lei meg på hans vegne.

Nordmannen vil være forsiktig med å kalle Loginov for et offer, fordi «det er lov å si nei», men han prøver å vise forståelse for at kulturen i Russland er veldig annerledes enn nordmenn er vant med.

– Vi må dypere inn i systemet enn selve idretten også, det handler mer om kulturen, hvordan folk er. Og skiskyting er ekstremt godt betalt, og da ser de ingen annen utvei enn å ta alle midler i bruk. De ser kanskje ikke på doping som vi ser på doping.

PALLEN: Alexandr Loginov (i midten) etter sin første verdenscupseier. Johannes Thingnes Bø (t.v.) kapret andreplassen foran Sebastian Samuelsson. Foto: ROBERT MICHAEL / AFP

Tror ikke aggresjonen vil ta slutt

Torsdag kan Alexandr Loginov ta sin tredje verdenscupseier når det er sprint på programmet i tyske Ruhpolding. Det er ventet titusentalls tilskuere, men om russeren vil heies over målstreken er høyst usikkert.

Gratulasjoner fra konkurrentene, om han får en ny pallplass, er heller ingen selvfølge.

– Jeg tror ikke det er så mange som unner ham de gode prestasjonene, bortsett fra russerne. På generelt grunnlag tror jeg aggresjonen mot russere og andre tidligere dopere aldri vil ta slutt, i alle fall så lenge jeg driver med idrett, sier Christiansen.