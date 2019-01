Bø om sin suverene lillebror: – Kunne han ikke gitt én til meg?

Løpet pågår fortsatt, men ingen skal ha mulighet til å ta igjen Johannes Thingnes Bø.

– Han er på en måte den beste å bli slått av, for nå er han så god at det er helt ok. Nå har han vunnet 7–8 løp, kunne han ikke gitt én til meg? smiler storebror Bø etter at lillebror sikret seieren.

Selv om det ikke ble seier for eldstemann, er Thingnes Bø glad for å se storebror på det nivået han viste i dag.

– I dag var han på hugget. Det er skremmende godt å se, sier Thingnes Bø som var forberedt på hard konkurranse.

– Jeg fikk mange slag i trynet før jeg startet i dag, med fullt hus på Tarjei og Fourcade og hele gjengen.

Likevel, fulltreffer på første skyting og en enorm fart i sporet lovet godt for Johannes Thingnes Bø. Verdenscuplederen økte på mellomrunden, men på stående skyting kommer en hårfin bom, som gjør at Thingnes Bø må ut i strafferunde.

Det gjorde likevel ingenting, for Thingnes Bø knuste konkurrentene i sporet og gikk i en voldsom fart helt inn til mål. 7,9 sekunder foran storebror i mål.

Se sendingen her. Saken fortsetter under videoen.

V-cup skiskyting: sprint, menn Du trenger javascript for å se video.

Nesten for storebror

Tarjei Bø satte tidlig standarden for løpet. Med fullt hus på første skyting og god fart også i sporet, viste han tidlig at han kunne være med å kjempe om seieren. Andre skyting gikk raskt for seg, og også der ble det fulltreffer for stryningen.

– Det var bra løp. Hva skal jeg si, det var akkurat sånn som jeg hadde tenkt å gjennomføre det. Jeg bestemte meg for å angripe på skytinga, det er da jeg er best, sier Bø.

Likevel legger han til:

– Jeg tror det er mulig å gå raskere.

Og nettopp det sikret lillebror seieren.

Ingen av de andre norske klarte å hevde seg helt i toppen. Vetle Sjåstad Christiansen ble tredje beste nordmann på 12.-plass. Resten av de norske havnet lengere ned på resultatlisten. Lars Helge Birkeland, Henrik L'Abee-Lund og Erlend Bjøntegaard kom på henholdsvis 21.-, 27.- og 48.-plass.