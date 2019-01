Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Han må unnskylde seg for oss utøvere og forklare seg. Nå går han bare og later som ingenting har skjedd, og da får han ikke min respekt, sier Martin Fourcade til NRK etter at Loginov sikret karrierens første verdenscupseier.

KRITISK: Martin Fourcade sier han ikke vil respektere Alexander Loginov før han unnskylder seg. Foto: MICHAL CIZEK / AFP

Den tidligere dopingdømte løperen, Alexander Loginov, skjøt to fulle hus og var råsterk i sporet, og da Johannes Thingnes Bø bommet på stående var det ingen tvil om hvem som var dagens beste skiskytter.

– Det er kontroversielt som bare det. Han har vært utestengt for brudd på dopingreglene, men han er tilbake og her er han best, kommenterte NRKs Andreas Stabrun Smith da han gikk i mål.

– Spiller ikke med rene kort

Verdenscupleder Thingnes Bø var utvilsomt favoritt før årets første sprint, og forventningene til nordmannen var ikke noe lavere etter at han uttalte at han har hatt sin beste juleperiode noen gang.

TIER: Johannes Thingnes Bø vil ikke gå for hardt ut mot sin russiske konkurrent. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Likevel slo russiske Alexander Loginov stryningen med 25,2 sekunder.

I motsetning til Fourcade, som endte på syvendeplass, vil ikke Thingnes Bø kreve en unnskyldning fra den russiske utøveren.

– Jeg synes det er vanskelig å kommentere og jeg har brukt masse energi på akkurat den personen, så jeg velger å la den passere. Så får vi heller bare prøve å slå ham, sier Thingnes Bø.

– Han har sonet straffen sin, men en unnskyldning er kanskje på sin plass. Man spiller ikke med rene kort når man jukser, så det hadde vært fair av ham, sier derimot Henrik L'Abée-Lund som endte på 18. plass.

FRUSTRERT: Martin Fourcade har mye på hjertet når det gjelder sin russiske konkurrent Alexander Loginov. Du trenger javascript for å se video. FRUSTRERT: Martin Fourcade har mye på hjertet når det gjelder sin russiske konkurrent Alexander Loginov.

Under etterforskning

Alexander Loginov var utestengt fra verdenscupen i 2014/2015- og 2015/2016-sesongen etter å ha avlagt positiv dopingprøve. Nå etterforskes han også for doping under VM i 2017.

Loginov ville ikke snakke om dopinganklagene da NRK møtte ham etter rennet, og ville ikke svare på om han vil si unnskyld til de andre utøverne, men påpeker at han er åpen for dialog.

– Jeg vil snakke med Martin (Fourcade) ansikt til ansikt så kan vi ta det derfra, sier han.

– For å få tilbake respekten må han være ærlig, fordi han har ikke vært ærlig til nå, mener Fourcade.

– Har ikke noe her å gjøre

Svenske Sebastian Samuelsson tok en sterk tredjeplass på dagens sprint i Oberhof. Den frittalende svensken er en av få som har involvert seg i dopingdebatten i skiskyting.

– Jeg respektere ikke det Loginov har gjort, men jeg kjenner han ikke som person. Det minste Loginov kan gjøre er å be om unnskyldning til hele skiskytterfamilien.

– Har man tatt EPO har man ikke noe her å gjøre. Men viser man at man angrer på det man har gjort, blir det litt enklere å stole på personen fremover, forteller Samuelsson.

FRITTALENDE: Sebastian Samuelsson er en av få som har tatt kampen mot dopingdømte russere og RUSADA offentlig. Foto: Kerstin Joensson / AP

Johannes Thingnes Bø var beste nordmann med sin andreplass i Oberhof. Tarjei Bø endte på 8. plass, Henrik L'Abée-Lund på 18., Erlend Bjøntegaard på 32., Vetle Sjåstad Christiansen på 43. og Lars Helge Birkeland på 45. plass.