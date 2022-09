– Eg veit om ei profilert sak der eg med hundre prosent sikkerheit kan si at nokon juksa.

Det seier Caruana i ei podkast som vart gitt ut natt til torsdag.

Sjakkprofilen fortel vidare at episoden skal ha skjedd i ei viktig turnering, og at personen vart etterforska.

Det skal likevel ikkje ha blitt avdekt juks, men Caruana understrekar at han er helt sikker på at det vart jukset.

– Vedkommande kom unna med det.

Skeptisk til jukseanalyse

Denne opplevinga gjør at Caruana, som var Magnus Carlsen sin VM-motstandar i 2018, gir nordmannen uventa støtte etter hendingane dei siste vekene.

SJAKKSTJERNE: Fabiano Caruana. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Ifølge 30-åringen vart nemleg professor Kenneth Regan sine metodar og verktøy brukt for å undersøke hendinga der Caruana var overtydd om juks.

Det er same mann som langt på veg også frikjenner Hans Niemann – stortalentet som har fått Carlsen til å skape skandaleoverskrifter.

– Eg ville tatt Regan sine analysar med ei stor klype salt. Man må nærmast bli tatt på fersken for å bli oppdaga av hans metodar, samanfattar Caruana i podkasten.

Magnus Carlsen er på alles lepper etter at han trakk seg frå ei turnering førre veke, etter å ha blitt slått av nemnde Niemann, før han følgde opp med å gi opp eit parti mot Niemann etter berre eitt trekk denne veka.

Mistenker ikkje Niemann

Oppførselen har blitt tolka som antydningar om at Niemann driv med skittent spel, men professor Regan fortalde NRK onsdag at han har analysert alle Niemanns parti de siste to årene, og at han ikkje har funnet noko som tyder på at 19-åringar juksar.

Når NRK konfronterer Regan med utsegna til Caruana, sett han seg ikkje akkurat på bakbeina.

PROFESSOR: Kenneth Regan er anerkjend i sjakkmiljøet. Foto: NRK

– Den «klypa med salt» har vore sann i evigheitar, seier professoren.

Utan å utdjupe meir viser han til eit sitat av sjakkspelar Aleksandr Grisjtsjuk, som går på bruken av datajuks i sjakken, at berre ein veldig dum person som berre brukar det fyrste trekket til datamaskina vil sannsynlegvis bli oppdaga.

Caruana understrekar at heller ikkje han har grunn til å tro at Niemann juksar, og at han sjølv ikkje har sett noko mistenkeleg frå den amerikanske tenåringen.

Samtidig trekker han fram Niemann sin brokete juksehistorikk, og meiner at det er relevant at han tidlegare har vist vilje til å jukse.

– Det viser ei fasett av personlegdommen hans. Det kan gi grunnlag for mistenkeleggjering, meiner Caruana.

STORMEISTER: Amerikansk-italienske Fabiano Caruana. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Forsvarer Carlsen: – Ikkje egoisme

Den tidlegare VM-motstandaren fortel at Niemann sin historie har vore ei snakkis i miljøet i lang tid før Carlsen trakk seg frå førre vekes turnering.

Han peikar også på at uavhengig av om Carlsen har rett eller ikkje, er oppførselen motivert av gode intensjonar:

– Eg forstår motivet hans. Det er ikkje egoistisk, det er prinsipielt. Dersom han har rett, så gjør han noko som potensielt kan skade ham sjølv, men han gjør det for å vareta sjakken. Dersom han tar feil, skader han kanskje ei annan person, men motivet er ikkje egoisme, tolkar Caruana.