Meiner Dale blir utsett for urettvis behandling: – Brutalt

– Eg tykkjer det er å dra teppet vekk under føtene på han som har hatt ein dårleg sesong, og som tydeleg har eit veldig, veldig stort potensial. Når du har prestert så godt som Johannes gjorde i fjor, tykkjer eg du skal få meir enn ein moglegheit til å «drite deg ut», seier Synnøve Solemdal til NRK.

Utsegna kjem etter at Johannes Dale og Erlend Bjøntegaard mista plassen på elitelaget kommande sesong. Inn kjem rekruttløparane Sivert Guttorm Bakken og Filip Fjeld Andersen, som presterte ekstremt godt i årets sesong.

Solemdal understrekar at det ikkje er feil å ta inn Bakken og Andersen, men tykkjer behandlinga av Dale ikkje er noko grei.

Sjølv kjenner hovudpersonen på ein enorm «kjærleikssorg».

Må gå i seg sjølv

Solemdal meiner landslagsleiinga må tenkje over kva signal dei gir, når dei no vel å vrake Dale etter sitt første år på elitelaget.

– Eg tykkjer både leiinga og trenarane må ta litt ansvar for korleis situasjonen har blitt. Eg trur det er veldig dumt av dei å vrake Dale. Eg skjønar at det er tøft å kome med, men dei burde i alle fall ta ansvar for den situasjonen han har hamna i, og hjelpe han på veg opp, seier Solemdal.

KRITISK: Synnøve Solemdal. Foto: NRK

– Du tykkjer han har blitt behandla dårleg?

– Ja, det tykkjer eg.

Solemdal stussar over at han ikkje får fleire sjansar.

– Det er ein veldig tøff runde han har vore gjennom. Han har på ein måte falle fort gjennom systemet. Frå VM-sølv i fjor, til å vere heilt med der oppe og prestere jamt blant topp ti, til å bli heilt borte og sett ut av landslaget etter ein dårleg sesong. Eg tykkjer ikkje at dei tenkjer langsiktig, seier ho.

Eksperten tykkjer det rett og slett er feil å ta Dale ut av elitelaget.

– Eg meiner det er rett å gi han ein sjanse til. Det er viktig å ta vare på utøvaren og personen, og det signalet det gir ut. Det er ikkje slik at med ein gong det går litt trått, så er du ute. Det er eit felles ansvar frå utøvar, sportssjef og trenarar, seier Solemdal.

Skiskyttarlandslaga sesongen 2022/23 Ekspandér faktaboks Elite menn: Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Vetle Sjåstad Christiansen, Sturla Holm Lægreid, Sivert Guttorm Bakken og Filip Fjeld Andersen.

Elite kvinner: Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Røiseland, Ingrid Landmark Tandrevold, Ida Lien, Karoline Knotten, Ragnhild Femsteinevik. NB: Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff er usikre på om dei skal halde fram, og vil gi beskjed om det innan april månad er over.

Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff er usikre på om dei skal halde fram, og vil gi beskjed om det innan april månad er over. Rekrutt herrar: Johannes Dale, Aleksander Fjeld Andersen, Endre Strømsheim, Vetle Rype Paulsen, Vebjørn Sørum.

Rekrutt kvinner: Karoline Erdal, Jenny Enodd, Åsne Skrede, Juni Arnekleiv, Marte Kråkstad Johansen, Emilie Ågheim Kalkenberg.

U23 gutar: Mats Øverby, Martin Uldal, Martin Nevland, Jørgen Solhaug Sæter, Isak Leknes Frey, Andreas Aas.

U23 jenter: Frida Tormodsgard Dokken, Maren Bakken, Synne Owren, Gro Njølstad Randby, Maren Hjelmeset Kirkeeide, Emilie Flo Stavik.

– Brutalt

Det er ein ganske så skuffa Johannes Dale som tek opp telefonen når NRK ringer. Han innleiar med at han har god forståing for at Bakken og Andersen har fått plass, men kjenner seg knust av beskjeden.

KJIP BESKJED: Johannes Dale. Foto: Berit Roald

– Det har ingenting med at eg ikkje tykkjer Filip og Sivert fortener ein plass, for det tykkjer eg verkeleg, men samstundes kjennest det veldig brutalt ut å bli tatt ned frå elitelaget etter ein sesong, med tanke på fjoråret, seier Dale til NRK.

Han trekk fram at han den gong tok to individuelle VM-medaljar, verdscupsiger og åtte pallplassar.

– Derfor kjennest det veldig brutalt ut, å bli tatt ned så fort. Det er ikkje meir enn eitt år sidan eg tok VM-medalje, seier han vidare.

Han erkjenner at han var innstilt på at plassen kunne ryke, men han håpa at leiinga kunne gjere eit unntak denne gongen og ta ut sju løparar, i det han kallar ein «ekstraordinær» situasjon.

– Det har vore i hovudet ei stund, men det er sjølvsagt aldri kjekt å få den beskjeden. Det kjennest ut som ein kjærleikssorg å bli kasta ut av laget. Det er eit system med gutar eg har blitt veldig glad i etter så mange år. Det er veldig kjedeleg, seier Dale.

Han er likevel klar på ein ting.

– Eg håpar ikkje det blir gløymt at eg er ein ganske så god skiskyttar. Flammen er tent og eg kjenner på ein slags uro som ikkje roar seg før eg får slå tilbake. Det har definitivt kasta bensin på bålet, seier Dale.

Avfeiar kritikken

Landslagssjef Per Arne Botnan har forståing for at ulike ekspertar har meiningar om vala skiskyttarforbundet tek, men sjølv kjenner han seg trygg i uttaket.

– Det er tøff kamp om plassane, og då vil det alltid vere nokon som ryk ut, sjølv om dei har gode resultat. Hadde vi berre tatt med Sivert, er det nok nokon som hadde tykt det var urettferdig òg, seier han til NRK.

TRYGG I VALET: Per Arne Botnan. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Botnan er ikkje samd i at forbundet har fråskrive Dale som eliteløpar.

– Det er ikkje slik at alle band er kutta til Dale. Vi følgjer opp han på lik linje som alle andre, han dett ikkje ut av systemet. Dialogen mellom trenarane og Johannes held fram, men akkurat no meiner vi dette var det riktige å gjere, seier Botnan.

Landslagssjefen seier at valet om seks utøvarar mellom anna har kome for å unngå å hamne i ei knipe når verdscupen rullar i gong. Noreg har ei kvote på seks utøvarar.

– Vi har gjort nokre forsøk på det tidlegare og – å ha fleire på lag – men det er fleire grunnar til at vi har landa på seks. Det er det som har fungert optimalt over tid, med tanke på det treningsmessige, seier han.

Han har stor tru på at Dale kan halde fram og utvikle seg, sjølv om han har tatt eit steg ned.

– Vi trur at sjølv om Dale er nede på rekruttlaget, så er det alle moglegheiter for han å slå tilbake og kome inn i verdscupsirkuset allereie tidleg før jul, og vere på laget igjen neste år, seier han.