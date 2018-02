Foto: Dmitri Lovetsky / AP

Maren Lundby: – Jeg føler jeg kunne blitt likestillingsminister Dette er historien om en jente som ville hoppe langt. – Jeg har en drøm. Det er dumt hvis kjønnet mitt skal bestemme om den går i oppfyllelse.

Det var en gang en jente som ville hoppe på ski. Hun hoppet langt, lengre enn langt. Men å vise hele kongeriket sine kunster, skulle vise seg å være vanskeligere.

Ydmykhet. Respekt. Glede.

Tre ord som beskriver Norges ferske olympiske mester i hopp, 23 år gamle Maren Lundby.

Vinteren 2018 klaffer alt. Med riktige tanker i hodet i de 0.3 sekundene i overrennet, og perfekte fysiske forutsetninger, sikrer Lundby gullet i hopp mellombakke for kvinner i Pyeongchang, med 110 meter.

GULL: – Å vinne OL er det største jeg har opplevd, forteller Maren Lundby. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Det er et historisk øyeblikk.

Vinter-OL i Sør Korea er andre gang i historien kvinnelige hoppere får lov til å konkurrere i OL.

Først i 2011 fikk sammenlagtcup for kvinner status som verdenscup, og VM i Val di Fiemme i 2013 var første gang en miks-lagkonkurranse i mellombakke hadde med to kvinnelige og to mannlige hoppere.

– Jeg er litt rådvill

Fortsatt finnes det ikke renn for kvinner i skiflyging.

– Du opplever at de som sitter og bestemmer i Det internasjonale skiforbundet (FIS) egentlig ikke vet noen ting, de er ikke til stede på rennene våre. Du føler at de ikke bryr seg så veldig, sier Lundby.

– Hva gjør det med deg?

– Jeg tenker at det er helt feil. Jeg er litt rådvill på hva vi egentlig kan gjøre for å bli tatt mer på alvor i FIS. Det eneste jeg kan gjøre er å hoppe langt på ski, vise at nivået er blitt mye bedre enn det har vært.

For Maren Lundby begynte kampen om å få hoppe langt for 20 år siden.

TIDLIG KRØKES: Se Maren Lundby hoppe som treåring Du trenger javascript for å se video. TIDLIG KRØKES: Se Maren Lundby hoppe som treåring

Tre år gammel på to langrennsski ville hun være med storebror på fem. Alt han gjorde ville hun også prøve. Da han hoppet, hang hun seg på.

– Siden den gang har det vært det kuleste å drive med det. Da jeg var fire år fikk jeg egne hoppski, siden har jeg drevet med hopp. Jeg vil si jeg begynner å bli ganske erfaren, sier 23-åringen.

«Hun er tøff, hun Maren»

«Hallo, der kommer hun, der er hun!» «Hallooo se!» «Maren!»

En gruppe barn fra Bøverbru skole jubler idet Lundby kommer gående oppover bakken. Hun er på besøk på gamle trakter, tilbake på skolen der hun selv har vært elev og lærervikar.

SPRER HOPPGLEDE: Maren Lundby prøver å spre hoppglede blant barn i hjemkommunen Toten. Foto: Helle Fjelldalen

– Det begynner å synke mer og mer inn når du kommer hjem. Særlig når du møter folk og ser reaksjonene. Det er sånn litt etter litt at det går opp for meg hvor mye gullet betyr, ikke bare for oss, men for andre også.

Hun smiler, spør hva barna har gjort i dag – vil de hoppe kanskje?

«Nei, det er for skummelt,» roper de. «At hun tør!» «Hun er tøff, hun Maren».

– Jeg kunne vært likestillingsminister snart

Maren Lundby er toppidrettsutøver, olympisk mester og en nokså sikker vinner av sesongens verdenscup. Men selv føler hun seg mer og mer som en politiker.

ENDELIG: Etter en fjerdeplass under fjorårets VM var det en overlykkelig Maren Lundby som jublet etter å ha sikret OL-gull. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

– Jeg kunne godt gått inn i rollen som likestillingsminister snart. Det har ikke bare blitt hopp, men i bunn og grunn så handler det om å bli bedre på å hoppe på ski. Det er det som har vært målet hele tiden.

Hun er tålmodig, men også utålmodig, hun vil hoppe langt. Hun har ventet så lenge, føler hun.

– Jeg har satset på dette her i ti år! Det er nå det virkelig begynner, da håper jeg at vi får enda flere konkurranser i OL, VM og verdenscupen, så vi kan delta på lik linje som gutta.

– Dersom du vinner verdenscupen – hva er drømmen videre?

– Det er fortsatt mye jeg ønsker å oppnå. Drømmen er jo å få lov til å hoppe i stor bakke i OL. Og å hoppe 250 meter i skiflyging er det råeste jeg kan oppleve. Jeg synes det er dumt at kjønnet mitt skal bestemme om jeg får oppleve det eller ikke.

IMPONERT: – Hun er imponerende. Du skal tenke de riktige tankene i luften og ikke fokusere på medaljer, forteller tidligere hopper Johan Remen Evensen. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

– Hvorfor er det en drøm?

– Jeg tror det gir større adrenalinkick, selv om jeg kommer til å være ordentlig nervøs når jeg setter utfor. Tenk å kunne beherske å hoppe 250 meter da.

Hun tar en pause, tenker seg litt om.

– Jeg vet ikke hvorfor jeg vil det. Det er noe spesielt med det, det er helt rått, men samtidig ganske skummelt – rett før i hvert fall.

Den vanskelige psyken

Det er noe med vinden i ørene, adrenalinet i svevet, følelsen når man lander. Så intenst og raskt, men også så vanskelig.

Det har ikke alltid gått bra.

Maren Lundby gjorde seg bemerket i ung alder. 15 år gammel tok hun bronse i NM bak Anette Sagen og Line Jahr. Deretter strømmet medaljene inn med bronse i junior-VM i 2014, sølv i VM i Falun året etter, og gull i OL 2018.

Men i fjor under Ski-VM i Lahti gikk ikke alt etter planen.

– Da jeg så firetallet tenkte jeg bare: «Nei! Det her er som en film». Det var en forferdelig følelse å stå der akkurat da. 4. plass er egentlig det verste du kan få, spør du meg, forteller den olympiske mesteren.

SKUFFET: Tårevåt fjerdeplass under VM i Lahti Du trenger javascript for å se video. SKUFFET: Tårevåt fjerdeplass under VM i Lahti

– Skihopping er en veldig mental greie, du må hele tiden være på i huet. Hvis du begynner å tenke for mye når det går i 90 kilometer i timen, så er hoppkanten forbi før du er klar over det, sier Lundby.

Lundby om OL-frykten: – Det dukker opp negative tanker

– Trening i å være favorittstemplet

– Det å holde på den mentale tryggheten fra en god første omgang, og så å prestere i andre omgang, har vært et problem for Maren Lundby, forteller tidligere hopper Johan Remen Evensen.

Men under årets OL har hun tatt grep.

– Det virker som Maren har fått trening i å være favorittstemplet, synes Evensen.

PRESS: Maren Lundby har slitt med nerver og forventningspress i forkant av OL. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det er så mye som kan gå galt; vær og vind, utstyr og psyken.

– Du har 0.3 sekunder før skiene letter, du har én sjanse til å få det til. Det å lede i første omgang og klare det enda bedre i andre omgang, krever mental trening, sier Evensen.

Det handler om å ha riktige tanker i hodet. Skyve alle medaljeønsker til side, og «bare» gjøre det hun normalt sett gjør.

– Det har holdt i massevis for Maren det siste året. Jeg tror det aller viktigste er at hun har fått mye erfaring i å være presset i andre omganger denne sesongen. Det presset er ikke noe man kan lære seg å takle, det er noe man må oppleve, sier den tidligere hopperen.

Gode fremtidsutsikter

«Maren, jeg har hoppet syv meter!» roper en gutt fra Bøverbru skole. «Men Maren klarte å hoppe 110 meter,» skyter en jente inn.

«Var den gullmedaljen tung?» spør barna i kor.

– Ja, den veide over én kilo, svarer Maren.

«Ojjj»

STARTEN: Det var her alt begynte. Foto: Hallgeir Vågnes

På toppen av barndommens hoppbakke, Lønnbergbakken i Vestre Toten, mimrer Maren tilbake til hoppene som la grunnlaget for gull-kiloen.

– Når tror du den store drømmen går i oppfyllelse?

– Det kommer til å skje, det skal jeg love deg. Men om det skjer i år eller senere, det får vi se på.