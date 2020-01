– Jeg gleder meg veldig til de to storbakkerennene i legendariske Oberstdorf, men det er helt tragikomisk at vi konkurrerer i den store bakken i verdenscupen til vanlig når vi er der nede, mens vi må ned i den lille når det skal kjempes om VM-medaljer neste år, sier en frustrert Maren Lundby til Norges Skiforbunds nettsted.

I en årrekke har hun kjempet for at kvinnene skal få flere konkurranser og hoppe de største hoppbakkene på lik linje med gutta.

Men til tross for at kvinnene har hoppet stor bakke i verdenscupen siden 2018/2019-sesongen, er det foreløpig kun normalbakke, lag og blandet lagkonkurranse på programmet for hoppkvinnene under neste års ski-VM i Oberstdorf.

Det får det norske hoppesset til å undre.

– Hvor er logikken i det? Dette er jo helt meningsløst, sier Lundby.

– Uforståelig

KRITISK: Sportssjef Clas Brede Bråthen. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

Også hoppsjef, Clas Brede Bråthen, forstår lite av at de kvinnelige hopperne ikke får hoppe stor bakke under neste års VM.

– Jeg stiller meg undrende til at vi ikke har et fullt VM-program for jentene. Det er helt uforståelig at vi i 2021 ikke lar jentene hoppe i storbakken under et ski-VM.

Han kan ikke forstå annet enn at dette handler om penger.

– Vi har selv sett at det å investere penger i jentehopping genererer penger. Det kommer sjelden penger inn i ei lukket lommebok. Du må investere for å kunne få ut noe i den andre enden. Det var mulig å få lagkonkurranse for jentene inn på VM-programmet i Seefeld en måned før mesterskapet. Da bør det la seg gjøre å utvide jentenes program neste år også, sier han.