– Jeg kan ikke fortsette, sier han i videoen.

Rubiales har også lagt ut en melding på sin egen konto på X/Twitter, der han også bekrefter at han gir seg som visepresident i Uefa.

– Jeg vil forsvare min ære. Jeg vil forsvare min uskyld. Jeg har tro på fremtiden. Jeg har tro på sannheten, skriver han der.

I et vedlagt dokument står det at han sendte inn oppsigelsen sin til den fungerende presidenten kl. 21.30 søndag kveld. Rubiales har vært suspendert fra all fotballrelatert aktivitet siden 26. august.

Anmeldt på onsdag

Fratredelsen skjer etter at det onsdag ble kjent at Jennifer Hermoso har anmeldt Rubiales. Hermoso leverte anmeldelsen etter at spansk påtalemyndighet nylig innledet en etterforskning av hendelsen.

Rubiales har lenge vært i hardt vær etter at han kysset Hermoso på munnen under utdelingen av gullmedaljen i VM-finalen i fotball.