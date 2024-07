Glem Ødegaard. Glem Haaland.

Som talent er Lamine Yamal der oppe blant de aller største.

Den spanske juvelen er for ung til å drikke, stemme og kjøre bil. I EM har han med seg lekser fra skolen. Men 16-åringen herjer for Spania, EMs beste lag, og er stjerne på Barcelona, en av verdens største klubber.

I samme alder hadde Erling Braut Haaland nettopp kommet til Molde, mens Martin Ødegaard spilte på Real Madrids B-lag på nivå tre i Spania.

Yamal er EMs yngste med klar margin. Har vi sett et større talent?

Yngste spillere i EM-historien: 16 år, 11 mnd – Lamine Yamal, Spania, EM i 2024

17 år, 8 mnd – Kacper Kozłowski, Polen, EM i 2021

17 år, 11 mnd – Jude Bellingham, England, EM i 2021

18 år, 2 mnd – Jetro Willems, Nederland, EM i 2012

18 år, 3 mnd – Enzo Scifo, Belgia, EM i 1984 Kilde: Uefa

– Maradona, Messi, og nå Yamal, sier den tyske legenden Lothar Matthäus.

Vi kan ikke sammenligne Yamal med alle talenter, og ingen vet hvor mange lovende spillere som har visnet bort. Så la oss ta de fire navnene som anses som tidenes største: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Diego Maradona og Pelé.

Yamal ligger faktisk foran flere av dem.

Debut på klubbens A-lag (i en offisiell kamp)

15 år, 9 mnd – Yamal

15 år, 10 mnd – Pelé

15 år, 11 mnd – Maradona

17 år, 3 mnd – Messi

17 år, 6 mnd – Ronaldo

Sorry, Leo og Cristiano! Her går det for seint.

Yamal er fra La Masia, det berømte akademiet til Barcelona hvor Lionel Messi lærte sine triks. Men Yamal fikk sjansen på A-laget i en offisiell kamp to år før Messi. Cristiano Ronaldo var ennå på B-laget til Sporting.

Her kan bare Maradona og Pelé ta opp kampen med Yamal.

BARCELONA-DEBUTEN: 15 år og ni måneder gamle Lamine Yamal byttes inn til sin første Barcelona-kamp mot Real Betis i april 2023. Foto: ALBERT GEA / Reuters

Maradona spilte for Argentinos Juniors i den argentinske toppserien i 1976, da han allerede var kjent for sine trikseshow i pausene. Da 15-åringen løp ut på gresset, ga publikum ham et varmt Oléééééé.

Med sin første touch slo Maradona en tunnel, bare for å bekrefte at han var spesiell.

Pelé var like gammel da han debuterte for det brasilianske storlaget Santos, og så klart scoret han. Mannen han scoret på, Zaluar, printet senere visittkort som sa: «Jeg er keeperen som slapp inn Pelés første mål».

Debut for landslagets A-lag

16 år, 1 mnd – Yamal

16 år, 3 mnd – Maradona

16 år, 8 mnd – Pelé

18 år, 1 mnd – Messi

18 år, 6 mnd – Ronaldo

Endelig er det litt jevnt her.

Yamal debuterte i Norges kvalikgruppe mot Georgia i september i fjor ... og scoret. Når guttunger kastes inn i fotballens rampelys, er det ofte lurt å jekke ned hypen rundt dem, men den beskjeden har ikke nådd Spanias trener, Luis de la Fuente, som sier at Yamal er blitt «berørt av Gud».

SPANIA-DEBUTEN: Lamine Yamal i aksjon i sin første Spania-kamp, mot Georgia i EM-kvalifiseringen 8. september 2023. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Igjen ligger Ronaldo og Messi langt etter Yamal.

Messi var 18 år da han debuterte på A-laget i en vennskapskamp mot Ungarn i 2005 – og fikk rødt kort etter 40 sekunder for en albue. Ingen husker Maradona for hans første opptreden, men Pelé scoret mot Argentina i sin første A-lagskamp i 1957.

Det er ikke lett å ta Pelé på noe.

Første hele sesong på A-laget

16 år, 1 mnd – Yamal

16 år, 3 mnd – Pelé

16 år, 3 mnd – Maradona

17 år, 6 mnd – Ronaldo

18 år, 1 mnd – Messi

Det heter at lag bør introdusere unggutter på A-laget litt etter litt, så de ikke blir utbrent og overveldet. Barcelona brukte Yamal i 50 kamper forrige sesong.

RONALDO MARKERTE SEG: 2002/03-sesongen ble Cristiano Ronaldo (t.h.) sin første hele sesong for Sportings A-lag, her som 18-åring i siste serierunde mot Porto. Foto: PAULO DUARTE / AP

Det er vanskelig å huske noe lignende i et europeisk storlag.

Ronaldo var blitt 17 år da han fikk en betydelig rolle for Sportings A-lag. Hans gjennombrudd kom mot Manchester United i en vennskapskamp i 2003, da han gjorde backene svimle med en lang rekke overstegsfinter. Uniteds spillere ba trener Alex Ferguson om å kjøpe Ronaldo, kanskje så de slapp å møte ham igjen.

Messi var 18 da han fikk spille 17 ligakamper for Barcelona i 2005–06. Og så steg han som en komet.

MESSI-GJENNOMBRUDD: 18 år gamle Lionel Messi i aksjon mot Chelseas Ricardo Carvalho i Mesterligaen i mars 2006. Foto: MANU FERNANDEZ / AP

Maradona ble fast på Argentinos med en gang, og var 17 år da han ble delt toppscorer i den øverste divisjonen. Dette var en bragd, for på 70-tallet hadde argentinske lag penger nok til å holde på sine stjerner, og nivået i ligaen var høyt. Da landslaget vant VM i 1978, spilte kun spissen Mario Kempes i utlandet.

Det samme er sant om Brasils ligaer på 50-tallet. Der ble Pelé toppscorer i sin første sesong, med 41 mål på 38 kamper i alle turneringer.

Hemmeligheten? Judo, karate, og at Pelé «spiste som en hest».

Første internasjonale mesterskap

16 år, 11 mnd – Yamal

17 år, 7 mnd – Pelé

18 år, 9 mnd – Maradona

18 år, 11 mnd – Messi

19 år, 4 mnd – Ronaldo

Mange talenter huskes for sine internasjonale gjennombrudd. Før Spanias kvartfinale mot Tyskland har Yamal startet tre EM-kamper og vist frem sine slepne finter og følsomme innlegg.

Ingen av de fire andre viste seg frem så tidlig.

Ronaldo ble med på turneringens lag i EM i 2004, da Portugal tapte finalen. Men da var han blitt 19 år.

Messi fylte 19 i løpet av VM i 2006, da han var Argentinas livlige innbytter. Han satt på benken da de røk ut av kvartfinalen mot Tyskland, og mange mente at han burde fått spille mer.

ARGENTINA-BENKESLITER: Lionel Messi blåser tyggegummiboble under fotball-VM i Tyskland i 2006. Foto: DANIEL GARCIA / AFP

Maradona kunne spilt VM i 1978, men ble vraket fordi han var for ung. Han gråt, bannet og trøstespiste pizza til klokken fem på natta. I stedet spilte han i det søramerikanske mesterskapet i 1979, da Argentina kom sist i gruppen.

Igjen kan ingen hamle opp med Pelé.

Pelé var 17 år da han spilte VM i Sverige i 1958, men han leverte mer enn det Yamal kan drømme om i Tyskland. Pelé scoret mot Wales i kvartfinalen, fulgte opp med hat trick mot Frankrike i semifinalen, og kronet verket med to nye mål i finalen mot Sverige.

DET FØRSTE PELÉ-GULLET: 17 år gamle Pelé etter VM-gullet i Stockholm i 1958. Foto: AP

Da Brasil hadde vunnet 5–2, besvimte Pelé. Han våknet opp, gråt og løftet Brasils første VM-trofé. Neste dag skrev det franske magasinet Paris Match at fotballen hadde fått en ny konge.

Mye kan gå galt

Så er Yamal det største fotballtalentet vi har sett?

Ikke helt. Pelé og Maradona var nok bedre.

Yamal ligger definitivt foran Ronaldo og Messi i løypa, men så spørs det også hvor mye slikt betyr i en alder av 16 år.

Talenter utvikler seg på ulike vis. Yamal har et uvanlig høyt teknisk nivå, men Messi var kjappere, Ronaldo hadde en profesjonalisme uten like, Pelé var mer komplett, og Maradona hadde en egen evne til å avgjøre kamper alene.

FOLKEHELTEN: Det var mange supportere som møtte opp på flyplassen for å få en autograf av Diego Maradona. Han var på vei til sin nye klubb Napoli denne sommerdagen i 1984. Foto: Bruno Mosconi / AP

Mye kan gå galt når man er så ung. Bare i Barcelona har flere talenter falt gjennom de siste årene, som Bojan og Ansu Fati. Det mest berømte eksempelet i fotball er amerikaneren Freddy Adu, som skrev proffkontrakt med DC United da han var 14 år, før han stagnerte og endte opp i finsk fotball.

FALT GJENNOM: 14 år gamle Freddy Adu på pressekonferansen i november 2003 der det ble offentliggjort at han hadde signert proffkontrakt med DC United. Foto: TINA FINEBERG / AP

Talenter kan bli skadet. De kan miste sulten. De kan få dårlige råd. De kan spille for mye, noe flere mener har skjedd med Pedri, en annen juvel i Barcelona, som spilte 73 kamper i 2020–21 og har slitt med muskelskader siden.

Så det er vanskelig å spå hvor god Yamal vil bli. Men én ting er klart:

I Europa har vi knapt sett maken til talent.

Selv om Yamal ikke skulle bli noe bedre, vil han fortsatt være en stjerne.