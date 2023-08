Mer enn «bare» et kyss

Tenk deg at du er på kontoret. Du har gjort en god jobb. Alle er fornøyde. Plutselig kommer sjefen bort til deg, tar deg rundt hodet og planter et kyss på leppene dine.

Hvordan hadde du følt deg? Hva hadde du gjort?

Hva om kulturen på jobb var slik at ingen reagerte?

Dette var situasjonen til stjernespilleren Jennifer Hermoso da Spania feiret VM-tittelen for en uke siden. Luis Rubiales, presidenten i det spanske fotballforbundet, ga henne medaljen – og kysset henne.

– Jeg likte det ikke, sa Hermoso etterpå.

Hun var ikke alene. Kysset har gitt oss en stilstudie i hvordan en president – og kulturen han har skapt – kan ødelegge verdens beste kvinnelige landslag.

Ikke greit

Rubiales har vært sjef for Spanias fotballforbund siden 2018. Det er forbundet som bestemmer over de spanske cupene og landslagene. Da Spania hadde vunnet VM, kysset han ikke bare Hermoso: Han ga også kapteinen Olga Carmona et kyss på kinnet.

Og han feiret tittelen på tribunen ved å ta seg til skrittet, like ved dronning Letizia og prinsesse Infanta Sofía, som er 16 år.

For Rubiales var kysset av Hermoso helt greit. Samme kveld sa han at de som hadde kritisert det, var «idioter».

UPOPULÆR: Luis Rubiales bar Spania-spiller Athenea del Castillo Beivide under feiringen av VM-gullet. Foto: DAVID GRAY / AFP

Men det verste er at spillerne selv ikke anså kysset som noe de kunne gjøre noe med. I garderoben etterpå ble spillernes feiring strømmet direkte på nettet. I videoen sier Hermoso at hun «ikke likte» kysset, men legger til:

– Hva skulle jeg gjort?

Så blir hun spurt av noen i garderoben:

– Brukte han tungen?

De som protesterer, blir straffet

Hermosos reaksjon betydde ikke at alt var greit. Det var ikke «bare» et kyss. Det er ikke «slik de gjør det» i Spania. Og selv om reaksjonen hennes tilsynelatende handlet om at hun rent fysisk ikke kunne gjort noe, så er det slik at hvem enn som sier noe tilbake til Rubiales, kan bli straffet.

Noen av spillerne hadde prøvd det før, med forferdelige resultater.

I fjor sendte 15 spillere mailer til forbundet hvor de krevde endringer på landslaget. De var kritiske til ledelsen, fasilitetene og ressursene. De pratet om en kultur som gikk ut over deres emosjonelle helse. I praksis ville de få ut treneren, Jorge Vilda, som hadde ledet laget i syv år.

Hva gjorde forbundet? Det truet spillerne med utestengelse på opp til fem år og sa at ingen av dem ville få spille igjen før de sa unnskyld. Rubiales støttet altså Vilda, som sammen med sin mektige far stemte på Rubiales i valget i 2018.

KOMPISER: Spanias landslagssjef Jorge Vilda og presidenten har støttet hverandre tidligere. Foto: MOLLY DARLINGTON / Reuters

Svaret viste spillerne at Rubiales var sjefen. At protester ikke nyttet. Bare tre av de 15 kom tilbake på landslaget, og resten ble hjemme i løpet av VM.

Så da Hermoso hadde blitt kysset, var reaksjonen forståelig. Hva skulle hun gjort?

Stille fra Uefa

Heldigvis kunne folk utenfor forbundet reagere. Dagen etter, altså på mandagen, haglet kritikken mot Rubiales. Men det kom ikke fra fotballens ledere. Fifa og Uefa var stille.

Det var Spanias politikere som kom på banen, blant dem likestillingsminister Irene Montero, som kalte kysset «seksuell trakassering».

Først da ga Rubiales en unnskyldning – uten å egentlig si unnskyld. Han hevdet at kysset hadde vært en naturlig greie, og beklagde til hvem enn som hadde følt seg såret. Spanias statsminister Pedro Sánchez sa at unnskyldningen ikke var god nok.

Så la fotballforbundet ut en melding med sitater fra Hermoso om at kysset bare var en «spontan gest». Nettstedet Relevo har hevdet at de fant opp sitatene, noe forbundet benekter.

Deretter tok fotballen over for politikerne. Noen spanske klubber krevde at Rubiales gikk av, og det samme gjorde eliteserien for kvinner (Liga F) og to organisasjoner for fotballspillere i Spania (AFE og FUTPRO).

Men Fifa? Uefa?

Ikke et pip.

Les også: Kysseskandalen: Elleve personer rundt landslaget sier opp i protest

Manipulativ kultur

Fredag forventet den spanske pressen at Rubiales skulle gå av. Men i en utrolig pressekonferanse angrep han «falsk feminisme» og det han mente var en heksejakt, og hevdet at Hermoso hadde gitt ham lov til å kysse henne. Så ga han like gjerne Vilda en ny kontrakt på stedet.

Rubiales gjentok gang på gang: «Jeg går ikke av».

I salen satt forbundets ansatte, blant dem Vilda, og applauderte.

PRESSEKONFERANSE: Rubiales nektet å gå av da «alle» trodde han skulle gjøre det på fredag. Foto: RFEF / AP

Mens journalister måpte, reagerte endelig noen mannlige spillere. Spissen Borja Iglesias var den første som nektet landslagsspill under Rubiales, før Isco og Héctor Bellerín slaktet oppførselen til Rubiales. Alle tre spiller for Real Betis.

Så publiserte Hermoso en melding hvor hun gjentok at kysset var ufrivillig. Hun pratet om en «manipulativ kultur» i forbundet, og sa at kysset var del av en lang liste situasjoner som spillerne hadde måttet tolerere opp gjennom årene.

– Slike ting har vært en daglig del av landslaget i årevis, sa Hermoso.

Altså: Det har vært ille lenge. Først nå har hun fått muligheten til å si det.

Visepresidenten

Så mye skulle til før Hermoso selv følte seg komfortabel med å kritisere Rubiales. Nå har hele det kvinnelige landslaget nektet å spille under dagens ledelse. Klubber og spillere fra hele verden har støttet Hermoso. Hele 11 personer i Spanias fotballforbund har sagt opp i protest.

Både Vilda og Luis de la Fuente, treneren til herrelandslaget, har nå også kritisert Rubiales, selv om de var blant dem som applauderte talen på fredag.

PROTESTER: Utenfor forbundskontorene har folk møtt opp for å protestere mot presidenten. Foto: ISABEL INFANTES / Reuters

Fifa har suspendert Rubiales i 90 dager og nektet ham å kontakte Hermoso. Det tok sin tid.

Og Uefa? Der er Rubiales fortsatt en av seks visepresidenter.

Utrolig nok har Rubiales ennå ikke gitt seg. Han sier at Hermoso sa ja til å bli kysset, og truer spillere med søksmål. Dette er altså mannen som har styrt spansk fotball – og kvinnelandslaget – i fem år.

Så mye skal til

Situasjonen sier mye om maktbalansen mellom presidenter og spillere. Det finnes få måter å fjerne lederen i et fotballforbund, som i de fleste land er – og alltid har vært – en mann. Det skal mye til, både på klubb- og landslag, for at en spiller skal utfordre en trener eller president.

I 2021 ble fem mannlige trenere sparket fra eliteseiren for kvinner i USA (NWSL) etter anklager om seksuell trakassering, rasisme og uakseptabel oppførsel. Hendelsene hadde pågått i mange år før de kom frem i lyset.

Så kan man lure på hvor mange andre kvinnelag som sliter med kulturen rundt sine trenere, og hvor mange spillere der ute som ønsker å si noe, uten at de tør.

Det er fortsatt utrolig at Fifas president Gianni Infantino sa, like før VM-finalen, at det er kvinnene som må «velge de riktige kampene» for å oppnå likestilling. Som at menn har en passiv rolle i denne prosessen.

Heldigvis har de spanske spillerne vunnet denne kampen mot Rubiales. Men det er bekymrende at det skal så mye til. De trengte politikere, spillerorganisasjoner, klubber, presse og medspillere med seg for å beseire én president og hans trener. De trengte bevis på hva Rubiales hadde gjort.

Og det er dette som er aller mest forstyrrende. At om ikke kysset hadde vært filmet, så hadde alt bare fortsatt som før.