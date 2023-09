NRK kan erfare at flere spillere, blant dem store profiler, ville trekke seg fra landslaget om det ikke skjedde endringer.

Flere av spillerne skulle ha vært åpne for å fortsette under landslagssjef Hege Riise, men forventet endringer i både kommunikasjonsform fra trenerteamet og det fotballfaglige.

Dialogen mellom spillerne og Riise skal ha vært trøblete før hennes avgang, og flere spillere skal ifølge NRKs opplysninger ha vært tydelige på at de ville gi seg på landslaget om ikke dialogen blir bedre.

FORKLARTE: Klaveness mente fratredelsen skyldtes ulike syn om hva som kreves fra en landslagsrolle. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Som sagt så kommenterer jeg ikke enkeltdeler av evalueringen og samtaler med spillerne, svarer fotballpresident Lise Klaveness da NRK konfronterer henne med opplysningene om dialog og kommunikasjon.

Ifølge NRKs opplysninger var Riise nødt til å forandre kommunikasjonsform og gjenopprette troen på prosjektet i tiden fremover, for å beholde spillerne.

Slik ble det ikke. Fredag ble det klart at Riise var ferdig som landslagssjef.

Riise fikk følgende spørsmål av NRK på fredag.

– Flere kilder opplyser til NRK at kommunikasjonsstilen din var et problem for flere av spillerne. Har du fått tilbakemeldinger om det og hvordan reflekterer du over det i ettertid?

NY JOBB: NFF opplyste at de ønsker å benytte Riises erfaring og kompetanse videre i en ny stilling som fagleder i NFF Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg kan ikke, og ønsker ikke å kommentere noe av det. Det er litt som jeg sa, det med åpenhet og tillit og at ting skal tas internt, er noe jeg står for. Derfor blir slike spekulasjoner vanskelig å svare ut, svarer Riise.

Nettavisen omtalte onsdag at flere landslagsspillere vurderte sin fremtid på det norske landslaget.

Utsatt evaluering

NRK erfarte allerede under VM at det var misnøye med Riise og hennes team fra flere spillere. Spillerne skal ha reagert på manglende kampledelse, utydelige beskjeder og få konkrete tiltak og tilbakemeldinger når ikke plan A fungerer.

I utgangspunktet skulle evalueringen vært presentert for media tidligere denne uken, men først fredag kom nyheten om at Riise fratrer sin stilling som landslagssjef for Norge.

– Jeg er litt lettet og synes også det er tungt og kjedelig. Samtidig har det vært krevende over tid. Det er for så vidt greit, sa Riise til NRK.

Nå som VM-evalueringen endte i endringer i trenerteamet, opplyser kilder til NRK at flere spillere åpner for å fortsette.

Reagerte på pauseprat

Flere episoder under fotball-VM skal ha skapt reaksjoner blant spillerne.

Kilder opplyser til NRK at spillerne etterlyste taktiske tilbakemeldinger i pausen i åpningskampen mot New Zealand. Dette ble diskutert i garderoben, og Riise skal ha gitt spillerne tilbakemelding om at de måtte krige mer og holde seg til planen.

Da skal en profilert spiller ha reagert på manglende konkrete tilbakemeldinger, og krevd et svar fra trenerteamet i plenum. Spilleren stilte tydelige spørsmål til trenerteamet og etterlyste mer konkrete taktiske tilbakemeldinger enn det de allerede hadde fått.

– Alt som skjer i en garderobe, blir i en garderobe. Interne forhold tar vi internt. Det blir også vanskelig å forholde seg til. Vi hadde dette oppe i VM også. Du får ikke et annet svar fra meg nå, svarer Riise på hendelsen.

Norge endte med å tape åpningskampen mot New Zealand 1–0.

Spiller fikk spørsmål om børskarakter

En spiller opplevde at en fra trenerapparatet informerte henne om at hun fikk dårlig børskarakter i mediene etter en kamp, med spørsmål om hvordan det føltes.

Det til tross for at spillerne hadde fått beskjed om å holde seg unna å lese medier under mesterskapet. Spilleren kjente derfor ikke til børskarakteren vedkommende hadde fått i kampen før treneren tok det opp.

Spilleren, og andre, skal ha reagert sterkt på hendelsen.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra vedkommende, uten å lykkes. Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, har vært i kontakt med vedkommende. Anderssen svarer følgende om NRKs opplysninger:

KOMMUNIKASJONSDIREKTØR: Gro Tvedt Anderssen. Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB

– Det å legge seg på en linje med bruk av anonyme kilder gir hverken lesere eller involverte noen mulighet til å vite om påstandene er usanne eller sanne. Det er ikke tillitvekkende. NFF kommenterer ikke anonyme kilder eller interne samtaler. Uavhengig av disse påstandene er det å spekulere om enkeltmennesker i mediene basert på anonyme kilder ødeleggende, både for personene som treffes, miljøet og evnen til å ha god åpenhet fremover. Det kan vi ikke være med på.