Åtte år etter deres aller første VM og etter en oppladning med krangler, konflikter, trusler og betente forhold er Spania verdensmestere for aller første gang.

Det kunne imidlertid ha sett veldig annerledes ut, ifølge NRKs eksperter. Etter kampen, som Spania vant 1-0, påpekte både Elise Thorsnes og Andrine Hegerberg at Spania fått en spiller utvist.

For i det 87. minutt sparket Spania-spiss Salma Paralluelo bort ballen da England fikk et innkast høyt i banen. Den 19 år gamle spissen hadde allerede et gult kort, og burde nok fått ett til.

Det kunne i så fall endret alt for England. I hvert fall med tanke på at det ble mer enn 13 minutter tillegg. På spørsmål om Paralluelo burde blitt utvist, svarer Thorsnes:

– Det synes jeg. Det kunne blitt helt avgjørende for denne finalen hvis de hadde fått spille med én mer på slutten.

– Det hadde gitt en stor fordel for England det, supplerte Hegerberg.

VERDENSMESTERE: Spania feirer VM-gullet. Foto: CARL RECINE / Reuters

The Athletic var inne på det samme i sin tekstoppdatering av kampen. Der spekulerte de på om VM-finalen ble en for stor anledning for den amerikanske dommeren Tori Penso.

– Det var så mange avgjørelser for begge lag der forseelser ikke ble straffet og sløsing av tid ikke ble straffet. Så, da Salma Paralluelo sparket bort ballen burde hun blitt vist sitt andre gule kort. Det var en stor anledning for amerikaneren, men kanskje VM-finalen ble et steg for stort, skriver sportsnettstedet.

Men det gikk Spanias vei. De forsvarte seg med nebb og klør, halte ut tiden og sto løpet ut. Da sluttsignalet gikk, etter flere, lange overtidsminutter, utbrøt det elleville jubelscener hos de spanske spillerne. Flere av dem falt ned på gresset. Gledestårene rant og gullklemmene satt løst.

Perlescoring, strafferedning og sluttdrama – Se VM-finalens høydepunkter Du trenger javascript for å se video.

Konflikter og krangler

Pilen har nærmest utelukkende pekt oppover for spansk kvinnefotball. De deltok i sitt første VM i 2015 og ble slått ut i gruppespillet. I neste VM, fire år senere, kom de seg til utslagsrundene, men ble sendt hjem allerede i åttedelsfinalen.

Nå er de verdensmestere.

– Jorge Vilda har gjort det! Han har tatt et sønderrevet landslag og gjort dem til verdensmestere, kommenterte Christian Nilssen for NRK.

– For et turbulent år. De har klart å samles på en imponerende måte og går hele veien, supplerte NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

SPANSK JUBEL: De spanske spillerne feirer VM-gullet etter sluttsignalet. Foto: Rick Rycroft / AP

Ikke nok med at de er relativt ferske i VM-sammenheng, de har også hatt en trøblete oppladning på mesterskapet. I september i fjor ga 15 spillere på det spanske landslaget tydelig uttrykk for at ikke lenger vil spille for landslaget.

Flere andre medier rapporterte om misnøye med trener Vilda. Kun tre av disse 15 spillerne er en del av VM-troppen til Spania.

For bare noen dager siden var det flere som tenkte litt ekstra over de betente forholdene i og rundt det spanske landslaget.

Men nå er de den femte verdensmesteren i kvinnenes VMs historie.

– Dette Spania-laget og denne nasjonen ... Det de har utrettet i løpet av de to siste årene er fenomenalt, sier England-legenden Ellen White, og påpeker at de i tillegg til å være verdensmestere er regjerende mestere i U17-VM og U20-VM.

USA har vunnet hele fire ganger, Tyskland to, mens Norge og Japan har ett VM-gull hver. Vi ville dermed uansett utfall i finalen fått en ny verdensmester, ettersom det sto mellom Spania og England.

Men det var egentlig aldri noen tvil om hvor gullet skulle.

VM-vinnere Ekspander/minimer faktaboks 1991: USA 1994: Norge 1999: USA 2003: Tyskland 2007: Tyskland 2011: Japan 2015: USA 2019: USA 2023: Spania

– Nervøsitet og frustrasjon

For selv om England hadde noen muligheter, blant annet et tverrliggertreff fra Lauren Hemp, var dette Spanias dag. Spanjolene virket heltente og komfortable mot Englands høye press. Kombinasjonene satt, sjansene kom på løpende bånd og i det 29. minuttet kom scoringen.

England-stjernen Lucy Bronze ble overrumplet ute på Englands høyreside og da Spania vant ballen, gikk det fort i lengderetningen.

Olga Carmona fikk ballen ute til venstre, la ballen til rette og plasserte ballen helt nede ved stolperoten, utagbart for England-keeper Mary Earps.

KLINTE TIL: Olga Carmena, som her setter inn VM-finalens eneste scoring. Foto: Alessandra Tarantino / AP

– Det her gjør vondt fordi alle vet hvor mye jeg elsker Lucy Bronze. Det å stå her nå og fremheve en stor tabbe.., sa tidligere England-spiller Alex Scott på BBC

– Dette er en side av England vi ikke har sett så langt i dette mesterskapet. Du ser det over hele banen at det er nervøsitet og frustrasjon i laget, sier tidligere England-målvakt Karen Bardsley til BBC.

Carmona ble nok en gang den store helten. 23-åringen ble søndag tidenes nest yngste kaptein i en VM-finale, og det var nettopp hun som ble den store helten i semifinalen mot Sverige.

Igjen leverte hun da det gjaldt som mest. I seks av åtte VM-finaler har laget som scoret først i finalen blitt verdensmestere. Historien gjentok seg denne gangen.

Carmona er den andre spanske spilleren til å score i en VM-finale på seniornivå. Den andre er Andrés Iniesta i VM-finalen mot Nederland i 2010. Begge kampene endte med spansk 1-0-seier.

SPANSKE HELTER: Andrés Iniesta (i 2010) og Olga Carmena (i 2023). Foto: AP, AFP

Straffebom

England-trener Sarina Wiegman gjorde noen offensive bytter etter pause og England var bedre med, men det var fortsatt spanjolene som var farligst frempå. Og etter halvspilt 2. omgang fikk de sjansen til å punktere kampen.

Etter en lang, lang VAR-sjekk fikk Spania straffe etter en hands på Keira Walsh. Frem gikk Spania-stjernen Jennifer Hermoso, men straffen var ikke spesielt god og Earps i England-buret reddet mesterlig.

VIKTIG REDNING: Mary Earps gamblet, gikk tidlig og ble belønnet i form av strafferedning. Foto: SAEED KHAN / AFP

«England er fortsatt med her», konstaterte engelske medier, og spekulerte på om dette kunne være vitamininnsprøytningen de engelske europamesterne trengte.

Det kunne det vært, men det kom aldri noen ordentlig sluttspurt. Dermed ble Spania verdensmestere for aller første gang.

– Vi hadde heder og ære på Wembley i fjor. Nå er det sorg i Sydney, kommenterte Vicki Sparks for BBC.