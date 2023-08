Den spanske påtalemyndigheten opplyste mandag at den har åpnet sak mot den suspenderte fotballpresidenten Luis Rubiales og etterforsker mulig seksuelt overgrep.

I en uttalelse gjengitt av spanske AS, opplyser påtalemyndigheten at saken etterforskes fordi Jennifer Hermoso har sagt at det omstridte kysset med Rubiales ikke var frivillig.

SA IFRA: Hermoso gikk ut fredag kveld og mente at kysset på ingen måte var med samtykke. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Også den spanske avisen Marca opplyser at påtalemyndigheten nå etterforsker Rubiales.

Fifa valgte allerede lørdag å suspendere Rubiales fra all fotballaktivitet i 90 dager. Det innebærer også at han ikke får lov til å ta kontakt med Hermoso.

Sultestreiker

Saken om kysseskandalen og Luis Rubiales har flere nye vendinger etter hvert som dagene har gått siden kysset i finalen.

Senest mandag formiddag meldte det spanske nyhetsbyrået EFE at Rubiales' mor har gått til sultestrek i støtte til sønnen.

Moren, Angeles Bejar, skal ha uttalt til EFE at hun skal sultestreike frem til det har kommet en løsning i saken. Hun skal være inne i en kirke i Motril i sør-Spania.

– Det er en umenneskelig og blodig jakt som sønnen min ikke fortjener, skal Bejar ha uttalt til EFE.

Hun skal også ha bedt Hermoso om å «fortelle sannheten».

Hevdet sin uskyld

I kjølvannet av den kontroversielle situasjonen har også samtlige i støtteapparatet til det spanske kvinnelandslaget sagt opp i protest. Eneste gjenværende etter oppsigelsene lørdag kveld, var landslagssjef Jorge Vilda.

Reuters kunne også melde at Spanias kvinnelandslag nekter å spille før fotballpresidenten går av.

Rubiales var først ute og beklaget kysset i bakkant av finalen. Men på en ekstraordinær generalforsamling i det spanske forbundet fredag, kjempet han for sin uskyld – og nektet å gå av.

– Kysset var spontant, gjensidig og med samtykke, sa presidenten ifølge Marca.

ULIK OPPFATNING: Her omfavner presidenten Hermoso etter gullet. Det var i denne situasjonen at kysset oppsto. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

– Jeg gjorde en feil, og det var ikke passende å gjøre det jeg gjorde. Er det alvorlig nok til at jeg går av? Jeg kommer ikke til å si opp, sa presidenten fra talerstolen ifølge Marca.

Hermoso gikk ut med en uttalelse senere samme kveld, og hennes opplevelse stod i kontrast til fotballpresidentens.

– Jeg følte meg sårbar og et offer for en impulsdrevet, sexistisk og ugrei handling uten noen form for samtykke fra min side, skrev Hermoso fredag kveld i et lengre innlegg på X/Twitter.

– Jeg ønsker å presisere, som jeg tidligere har gjort, at jeg ikke likte denne hendelsen, skriver Hermoso videre.

Støtte av Graham Hansen og Hegerberg

Hermoso har mottatt støtte fra flere etter kysset i VM-finalen. Både Caroline Graham Hansen, tidligere lagvenninne med Hermoso, og Ada Hegerberg, viste sin støtte til den spanske landslagsspilleren fredag.

– Med deg! Dette er bare løgn. Vi ser alle hva som egentlig skjedde, skrev Caroline Graham Hansen på X/Twitter og tagget Hermoso.

– Hvis du ikke ser problemet, så er du en del av det. Tankene mine går til spillerne som skulle ha feiret, og til de som valgte å bli hjemme. Det er nok, skrev Hegerberg på X/Twitter.