Løfshus til angrep på FIS – kritiseres for timingen

I pressesonen etter at Marit Bjørgen ble tidenes olympier med tremilsgull, og Norge ble beste nasjon i Pyeongchang, kom langrennslandslagets sportssjef, Vidar Løfshus, med flere solide kraftsalver rettet mot Det internasjonale skiforbundet (FIS).

På spørsmål fra NTB om hvordan Norge kunne følge opp langrennssuksessen fra årets OL til neste års VM i Seefeld, smelte Løfshus først til og kalte OL-utestengelsen av Therese Johaug for en skam.

– Bør holde seg for god

Det får blant andre NRKs langrennsekspert til å stusse.

– Timingen er jo helt feil. Det endrer helt fokus, både på den norske OL-innsatsen og ikke minst fordi det er Bjørgens store dag, slår Fredrik Aukland fast.

– Jeg mener Vidar Løfshus som leder bør holde seg for god for slike uttalelser på en dag som i dag. Johaug-saken er ferdig og har gått igjennom et rettssystem. Da må vi forholde oss til dommen uansett om vi er enige i det eller ikke. I dette mesterskapet bør vi hylle de norske utøverne som har vært til stede og prestert, sier Aukland videre.

Også på Twitter har mange kritisert uttalelsene til Løfshus.

Når NRK møter sportssjefen flere timer etter 30-kilometeren, er han fortsatt regelrett rasende på FIS.

– Hva har de gjort feil?

– Det er den respektløse behandlingen av Therese. De bestemte seg for å legge kjepper i hjulene for Norge her, og hindre en utøver å delta i OL. Det klarte de, og det kommer jeg aldri til å glemme. Men det hjelper ikke. En stakkar fra Løkken har ikke så mye han skulle sagt i det selskapet der.

Raser mot russerne

Og det er ikke bare Johaug-utestengelsen Løfshus langer ut mot, men også hvordan de har forholdt seg til utestengelsen av russiske utøvere. At de får gå i verdenscupen, liker han dårlig.

– Så lenge FIS ikke gjør noe, kommer de jo. Det er de i sin fulle rett til. Det har ikke noe med utøverne å gjøre, det er svak politisk ledelse, sier Løfshus, og sammenligner utestengelsen av Johaug med «frikjennelsen» av russerne.

– Det er det som er det store paradokset. Det handler ikke om utøverne, men svake, internasjonale idrettsorganisasjoner. Et system som på en måte har kollapset.

Løfshus sier han nå forventer at det blir en åpen høring hvor FIS er involvert, før verdenscupen starter igjen i Lahti om en uke.

– Gian-Franco Kasper er president i FIS og medlem i IOC, som da både er dømmende, utøvende og lovgivende makt, men han gjør ingenting, mener han.

– Hvorfor kommer du med alt dette nå?

– Jeg har sagt nok det siste halvannet året som har rystet nok og skapt furore. Jeg har ventet lenge, og når vi har gjennomført OL på denne måten, synes jeg det er greit å ta bladet fra munnen og si ifra. Så håper jeg at de litt gråe, eminente høyt oppe får merke seg hva som kommer fra Norge. Det håper jeg virkelig, svarer Løfshus.