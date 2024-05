– Nå ligger veien klar for comeback for Therese. Dette er en åpen invitasjon til å bli en del av landslaget. Nå er hennes tidligere trener og en av hennes beste lagvenninner gjennom mange år inne i teamet, og det er mer eller mindre rigget for et comeback. Det ligger i kortene at vi får se Therese på landslaget nå, sier Fredrik Aukland til NRK.

Han er NRKs langrennsekspert og mener Norges Skiforbund har truffet blink med nyansettelsene.

– Jeg har lenge etterlyst Bjørgen som landslagstrener. Det er veldig gledelig at de endelig tilbyr henne muligheten. Mens Pål Gunnar er en av de trenerne med mest erfaring i langrennssporten, sier han.

TILBAKE: Marit Bjørgen har gitt seg som langrennsløper, men vender nå tilbake til forbundet som trener. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Ansettelsen av Bjørgen og Mikkelsplass bekreftes av Skiforbundet i en pressemelding fredag. Duoen skal være assistenttrener under Sjur Ole Svarstad på kvinnelandslaget.

– Denne rollen var ikke i tankene mine for tre uker siden, men jeg er utrolig takknemlig for at Sjur Ole ringte meg og viste interesse. Så har det vært en prosess og motivasjonen og engasjementet har bare vokst og vokst, sier Bjørgen.

VG omtalte nyheten først.

– Kjempeglad og ydmyk

Forrige måned ga Stig Rune Kveen seg som landslagstrener på kvinnesiden, og forbundet startet jakten etter erstatteren.

Hverken Bjørgen eller Mikkelsplass hadde anledning til å jobbe i en heltidsstilling, og skal derfor dele jobben som assistenttrener under Svarstad 50/50 de to neste årene.

TRENER: Mikkelsplass jobbet lenge tett med Johaug. Foto: NTB

– Jeg er jo glad i langrenn, og det å få jobbe med dedikerte utøvere er jeg både kjempeglad og ydmyk for, sier Bjørgen og fortsetter:

– Jeg har jo ingen trenererfaring på dette nivået, men sitter med mye kunnskap gjennom en lang karriere med opp og nedturer. Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, bli godt kjent med jentene og få jobbe sammen med Sjur Ole og Pål Gunnar.

Forrige sesong slet det norske kvinnelandslaget, med Kristine Stavås Skistad som den eneste med verdenscupseier. Aukland tror Bjørgens kompetanse kan være nyttig, både i gode og vonde tider.

– Først og fremst har Marit prestert på toppnivå gjennom mange år. Hun har vært gjennom opp- og nedturer, og kommet tilbake og reist seg. De erfaringene er unike, sier eksperten.

EKSPERT: Fredrik Aukland mener Bjørgen besitter en unik kompetanse. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Med VM som mål

Mikkelsplass forteller at ansettelsesprosessen startet med at Svarstad spurte han om det kunne være en aktuell stilling.

– Jeg har veldig sans for han. Fra før kjenner jeg utøvergruppa og vet hva de står for. Det å være med der og bidra, er noe jeg brenner for, sier Mikkelsplass.

– Det med Marit er enda et punkt, og det blir veldig spennende å ta del i hennes erfaringer og ikke minst jobbe med henne. Hovedmålet er VM på hjemmebane. Det gir ekstra giv i ei gruppe og mesterskap i Norge er noe helt spesielt. Det blir helt rått, fortsetter han.

Bjørgen er tidenes vinterolympier, med et enormt antall medaljer på merittlisten. Hun har totalt 15 OL-medaljer, hvorav åtte gull, og over 100 verdenscupseire.

Mikkelsplass har tidligere vært trener for herrelandslaget, men er i nyere tid mest kjent for å ha vært Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østbergs trener.

– Begge vet hva som kreves for å nå til topps. Vi er helt sikre på at de to sammen med hovedtrener Sjur Ole Svarstad vil utgjøre et særdeles kompetent trenerteam inn mot VM på hjemmebane, sier landslagssjef Ulf Morten Aune.

Han ledet ansettelsesprosessen sammen med Per Elias Kalfoss, som er fagsjef i langrenn.

– Spesielt gledelig er det at vi i Marit får en kvinnelig trener på øverste nivå. Jeg er stolt over at vi får tidenes kvinnelige vinterolympier med på laget på veien mot ski-VM i Trondheim. I Pål Gunnar får vi inn en rutinert trener som kan vise til svært gode resultater. I Sjur Ole, Marit og Pål Gunnar har vi et drømmeteam, sier Skipresident Cathrine Instebø.

Det har foreløpig ikke lykkes NRK å få en kommentar fra Bjørgen og Mikkelsplass.