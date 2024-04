LSK Kvinner truet av konkurs: Vurderer å kutte i spillernes måltider for å overleve

LSK Kvinner har i flere år vært blant de virkelige topplagene i norsk kvinnefotball. I årene 2012 til 2019 tok klubben syv av åtte mulige seriegull, i tillegg til fem cupgull og en kvartfinale i Mesterligaen.

Etter en skuffende 2022-sesong, var de igjen med i toppen av norsk fotball i fjor, hvor det ble en tredjeplass i Toppserien.

Nå står de i fare å gå konkurs.

«Tradisjonsrike LSK Kvinner befinner seg i en kritisk økonomisk situasjon og det handler om klubbens videre eksistens. På bakgrunn av dette og reduserte inntekter i et vanskelig», skriver klubben i en pressemelding.

LSK Kvinner skriver at den økonomiske situasjonen betyr at konkrete tiltak nå iverksettes:

Umiddelbare delvise permitteringer av i praksis alle ansatte (bortsett fra spillere).

Administrasjonen går over til bruk av hjemmekontor.

Vurdere å kutte måltider for spillere.

Kutt av treningstid i LSK-hallen.

I pressemeldingen skriver de at tiltakene vil være utfordrende for alle i og rundt klubben, men at de anser det som nødvendige kutt for å beskytte klubben på kort sikt.

Landslagskeeper Cecilie Fiskerstrand er blant profilene som spiller for LSK Kvinner, et lag som trenes av den tidligere landslagsspilleren André Bergdølmo.

LSK Kvinner er en selvstendig enhet utenfor selve Lillestrøm Sportsklubb, som har et lag i Eliteserien. Senest i 2022 var det oppe til avstemning på årsmøtet om å innlemme LSK Kvinner som en del av Lillestrøm, men forslaget ble stemt ned.

Laget skiftet navn til LSK Kvinner etter 2009-sesongen. Før det het klubben Team Strømmen. Klubben ble først stiftet som Setskog/Høland i oktober 1989.

En rekke profiler har spilt for klubben, blant andre Hege Riise, Isabell Herlovsen, Emilie Haavi, Guro Reiten, Ingrid Syrstad Engen og Elise Thorsnes.

I fjor ble det kjent at Avaldsnes mistet lisensen og den tilhørende plassen i Toppserien på grunn av økonomiske problemer.