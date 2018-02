17. april har Therese Johaug sonet ferdig den 18 måneder lange utestengelsen for å ha testet positivt på et anabolt steroid hun fikk i seg via leppekrem. Fra og med 17. februar har hun kunnet delta på organisert trening.

Men til Pyeongchang-OL kom hun aldri, og det irriterer fortsatt landslagssjef Vidar Løfshus.

– Det er en skam at Det internasjonale skiforbundet (FIS) har stengt henne ute herfra. Det håper jeg at de ser. Selv om de prøvde å ta fra oss den, så er vi likevel best uansett, og det håper jeg at FIS-president Gian-Franco Kasper merker seg, buldret Løfshus overfor NTB etter OL-tremila.

Marit Bjørgen bruker ikke samme ord som Løfshus, men synes det er feil at Johaug ble utestengt så lenge at hun mistet to mesterskap.

– Tøft å sitte hjemme

– Jeg er uenig i dommen, jeg er det. Therese har hatt dette som et mål, og det har vært et stort savn å ikke ha Therese her. Jeg vet hvor tøft det er for henne å sitte hjemme og se på, sier Bjørgen.

Selv om hun ikke var fysisk til stede, spilte Johaug en sentral rolle da Marit Bjørgen planla den enorme tremila som gjorde henne til tidenes mestvinnende vinterolympier.

– Jeg pratet med Therese i går, hun hadde virkelig trua på meg i dag. I dag skulle jeg gjøre det. Og det gir meg motivasjon. Jeg sa «jeg skal tenke på deg der ute», for blir man sliten, så hadde Therese bare mørnet på, forteller Bjørgen på pressekonferansen etter løpet.

De snakket også om løpsdisponering:

– Vi snakket sammen om tekniske oppgaver, og å prøve å holde igjen litt i bakkene og heller kjøre i de lettere partiene. Og jeg fikk jo den største luka kanskje nedover i dag på langstrekka. Så hun betyr mye for meg og er en del av denne gullmedaljen, sier Bjørgen.

– Sterkt å se

Da hadde NTB viste henne gratulasjonen Johaug la ut på instagram:

«Du har alltid vært mitt store forbilde, igjen beviser du hvorfor. Gratulerer som tidenes vinterolympier, you are the best!»

– Jeg fikk se den tidligere i dag, og det er sterkt å se, sier Bjørgen om din nære venninne og konkurrent.

Må være motivert for å følge Johaug

– Jeg tenkte på Therese i starten, for da måtte jeg gå mye i front. Da kjente jeg at Therese skulle vært der, for da hadde jeg hatt en til som hadde vært med og holdt farten oppe, at man kunne byttet litt på. Så jeg tenkte på henne.

Therese Johaug er garantert tilbake i VM i Seefeld i neste år. Der kan det godt hende det blir en duell mot Bjørgen.

Men det kan ikke Bjørgen love:

– Det er en motivasjon at hun kommer tilbake, men skal jeg klare å gå sammen med Therese, må jeg gjøre en vanvittig jobb, og da må man være motivert for å gjøre det. Så får vi se.