Tottenham-smell i jakten på Mesterliga-spill

Tottenham jakter noen etterlengtede poeng for å være enda et steg nærmere Mesterliga-spill for neste sesong. Hindringen var Chelsea i London-derbyet.

Jakten skulle fort ende i en fiasko. For etter 24 minutter ruvet Trevoh Chalobah høyest i feltet etter et indirekte frispark. Dette var hans første mål på over to år.

Det ekspertene derimot var alt annet enn fornøyd med, var Tottenhams håndtering av frisparket. For dette er det tredje målet på rad som de slipper inn fra en dødball – og i fire av fem kamper hvor dette skjer.

– Dette er så stryk som det bare går an å bli. Det er nesten så jeg ikke tror hva jeg ser, sier Nils Johan Semb i Viaplay-studio i pausen.

Vondt skulle bli til verre for Tottenham i sin kamp nummer 300 i et London-derby i Premier League. Også Chelseas 2–0 scoring skulle komme etter en dødball.

For først smalt det i tverrliggeren fra Cole Palmer som skjøt fra rundt 25 meter på frispark. Ballen var akkurat på feil side av streken for Palmer sin del, men kula havnet ut i feltet, hvor Nicolas Jackson ruvet høyest og headet inn 2–0 til vertene.

Med hjemmeseier klatret Chelsea til 8. plass på tabellen. De er nå kun tre poeng bak sjetteplassen til Manchester United som sikrer Europa-spill.

Tottenham er nå syv poeng bak 4.-plassen som sikrer spill i Mesterligaen.