ÅTTE OL-GULL!

Det er fasiten etter at Marit Bjørgen gikk i mål som soleklar vinner, med det norske flagget i hånda, på kvinnenes 30 kilometer i Pyeongchang.

Med det passerte 37-åringen Ole Einar Bjørndalen, og er nå tidenes vinterolympier. Med åtte gull, fire sølv og tre bronse – totalt 15 OL-medaljer.

– Det er vanskelig å skjønne og vanskelig å ta innover seg. Jeg tror jeg må bruke tid på det. Men jeg har hatt en fantastisk karriere, med fem OL, og kunne ikke avsluttet på en bedre måte, sier Bjørgen til NRK.

GULLSTOL: Ragnhild Haga, Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg løftet Bjørgen etter gull – og rekord. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Marit er kanskje tidenes vinterolympier, men hun er enda større som menneske, skryter Ragnhild Haga.

I sitt siste OL-løp i karrieren, 16 år etter debuten, gikk hun over målstreken med et smil om munnen og et stort norsk flagg vaiende over hodet. Da kom også tårene.

– Det var mange følelser i dag. Jeg hadde mål om et individuelt gull her og manglet det. I dag var alt perfekt, jeg elsker dette føret, jeg hadde gode ski og kroppen spilte på lag. Dette er en fantastisk måte å avslutte OL-karrieren på, forteller Bjørgen.

Seiersmarginen ble på hele ett minutt og 49 sekunder ned til finske Krista Pärmäkoski. Ned til Stina Nilssons bronse var det nesten to minutter.

– Det største gullet venter hjemme

Da resten av de norske jentene kom i mål, ble Bjørgen båret rundt i målområdet av landslagsvenninnene, mens de ropte «Marit! Marit! Marit!».

– Det er bare å gratulere! For en fantastisk person og skiløper. Jeg er stolt av å være nordmann i dag, skriver Bjørndalen i en tekstmelding til NRK.

– Tusen takk for det. Det er jo ikke så verst å slå ham, sier Bjørgen med et smil når hun får se gratulasjonen.

Nå gleder hun seg til å reise hjem til Norge, og sønnen Marius.

– Jo fortere jeg gikk i dag, jo fortere kom jeg hjem. Det var litt av motivasjonen i dag, for det største gullet ser jeg jo i morgen, forteller langrennsdronninga, som ikke har bestemt seg om hun satser mot VM i Seefeld neste år.

Bjørgen-gull = historisk OL

Men OL er hun ferdig med.

– I 2022 er jeg en gammel røy, fleiper hun overfor Eurosport.

– Hun har jo vært best i klassisk i år og er en person som sjelden blitt sliten. Det ser vi jo i dag. Hun har truffet bra med formen, synes vi, sier trener Roar Hjelmeset til NRK.

– Det er vanskelig å si hva hun har betydd for norsk langrenn. Hun har stått for fellesskapet og vært en lagkaptein, også i vanskelige tider. Hun er en av de aller største vi har i Norge, sier skipresident Erik Røste til NRK.

Ikke nok med gull og rekord etter tremila.

Bjørgen sikret at Norge vinner medaljekampen i OL, og gjør sine beste olympiske leker i historien – med 14 gull og 39 medaljer totalt.

– Det er helt utrolig, sier Røste.

Økte og økte

Tremila ble egentlig aldri spennende med tanke på seieren. For Bjørgen tok ledelsen fra første stavtak. En ledelse hun aldri ga fra seg.

Ved 10 kilometer hadde hun åtte sekunder ned til Charlotte Kalla. Ved halvgått løp hadde avstanden økt til over 50 sekunder.

– Marit går veldig bra teknisk og har veldig gode ski. Hun ser helt fantastisk ut. Foreløpig er hun i egen klasse, uttalte NRKs ekspert Fredrik Aukland.

Bak ble det derimot en kamp for sølv og bronse.

Finske Krista Pärmäkoski, Kerttu Niskanen, Teresa Stadlober fra Østerrike og svenske Kalla var de eneste som til en viss grad klarte å følge – men var ikke i nærheten av tempoet til den norske langrennsstjernen.

Tøft for Weng og Østberg

OPPHENTING: Stina Nilsson og Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Andreas Hillergren/TT / NTB scanpix

Kalla hadde tydeligvis ikke skiene på sin side, og ved 20 kilometer hadde også hun falt av i medaljekampen. I stedet ble hun passert av Ingvild Flugstad Østberg og Stina Nilsson, som stod for en imponerende opphenting mot slutten av løpet.

Så skjedde noe uventet. Stadlober gikk feil i løypa, og oppdaget ikke blemmen før etter flere hundre meter. Hun tapte over ett minutt på tabben.

Ut på siste runde lå Pärmäkoski i klar andreposisjon – over halvannet minutt bak Bjørgen. 20 sekunder bak finnen kjempet Østberg, Nilsson og Niskanen om bronsen.

Pärmäkoski tok sølvet – 1.49,5 bak. Nilsson gjorde sin beste tremil i karrieren, og spurtet inn til bronse foran Østberg.

Heidi Weng ble til slutt nummer åtte, over fire minutter bak Bjørgen, mens Ragnhild Haga fikk det tungt fra start og endte på 12.-plass.

– For min del ble det et sliteløp, men jeg er veldig glad på Marit sine vegne. At vi tar gull på siste OL-øvelse også. Vi har hatt et fantastisk OL, sier Haga til NRK.