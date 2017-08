Etter flere måneders venting har Johaug nå fått kjennelsen fra Idrettens voldgiftsrett (CAS). De har økt straffen til 18 måneder, og OL ryker dermed for Johaug.

– Jeg er helt knust. Jeg hadde en drøm om å gå OL. Det fikk jeg beskjed om i går at jeg ikke får. Jeg har prøvd så godt jeg kan å stå i det, jobbet hver eneste dag og trent ufattelig mye for å prøve å lykkes i Pyeongchang, sa Johaug på pressekonferansen tirsdag.

– Jeg kan ikke skjønne straffen jeg får. Jeg synes det er urettferdig. Jeg er urettferdig behandlet, sier Johaug.

Johaug: Jeg hadde fortjent en opptur

Hun kan først konkurrere i 2018/2019-sesongen. VM i Seefeld i februar 2019 blir neste store mesterskap.

– Jeg har en drøm om å stå på startstreken igjen. Så får vi se hva framtiden bringer, sier Johaug på pressekonferansen.

29-åringen satt i et drøyt kvarter og svarte på spørsmål fra pressen i Seiser Alm. Deretter forlot hun pressekonferansen i tårer.

– Jeg føler at jeg hadde fortjent en liten opptur. Så ble det heller en veldig nedtur, var noe av det siste hun sa før hun hastet ut av lokalet i Italia.

Da sto Jørn Ernst igjen for å svare på spørsmål fra pressen. Men også Johaugs manager var en preget mann. Han måtte avbryte intervjuet med NRK to ganger, da tårene presset på.

PREGET: Johaugs manager Jørn Ernst måtte svare på spørsmål da Johaug forlot pressekonferansen.

Manager: – Et stort sjokk

Christian Hjort, Johaugs advokat, sier til NRK at han ikke forstår dommen.

– Det er ikke til å begripe, sier Hjort.

– Hun forstår ikke at idretten kan utelukke henne i to fulle sesonger for bruk av en leppekrem hvor det verken forelå prestasjonsfremmende hensikt eller effekt, og som hun tok ansvar for å kontrollere med en ekspert. Når det i dommen slås fast at det ikke dreier seg om juks, men en feil så fremstår 18 måneder som uforståelig og uforholdsmessig, heter det i en pressemelding.

– Det syns jeg er helt urimelig. Forferdelig. Og jeg kan ikke skjønne at man kan lande på et så høyt resultat. Det strider mot min rettsoverbevisning, sier idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner til NRK.

Enstemmig dom

Dommen fra CAS var enstemmig. Panelet tok i betraktning at Johaug ikke gjorde en grunnleggende sjekk av pakningen, som ikke bare hadde påskrevet at kremen inneholdt et forbudt stoff, men som også hadde en tydelig dopingvarsling på pakken.

Straffen skal ligge mellom 12 og 24 måneder og CAS skriver at de mener 18 måneder er passende.