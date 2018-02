– Vi gikk over utstyret for å sjekke om alt var i orden, og da oppdager vi at det er en sprekk bak på skoen. Det var ikke større dramatikk enn at vi skiftet det, men det var bra at vi oppdaget det, sier Christian Meyer.

SKOPROBLEMER: Christian Meyer forklarer at de oppdaget problemer med skoene til Maren før prøveomgangen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Maren Lundby falt under treningshoppet søndag, hvor hun fikk seg en smell i hofta, men hun så ut til å slippe greit unna.

– Vi har nesten ikke fått tid til å se på hofta. Det er kanskje en strekk, det er vanskelig å vite. Vi var spente da vi våknet i dag tidlig. Det er det ikke noe tvil om, sier Meyer.

– Bindingen ville løsnet

Hvis Lundby hadde hoppet prøveomgangen med ødelagt stag, ville bindingen løsnet i svevet, påpeker NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

– Sikkerhetsstroppen ville tatt over, men den er lengre og du får ikke det samme presset på skia. Skia vil slå mot deg, og da handler alt om å komme seg ned og lande, sier Evensen.

Feilen ville med andre ord blitt oppdaget før de tellende hoppene. Men opplevelsen ville neppe vært særlig gunstig før gulljakten.

– Jeg tror jeg aldri har kjent på en sånn spenning før

Lundby slet med å sette ord på følelsene etter at hun oppfylte sin store drøm.

OL-GULL: Maren Lundby Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg har ikke fått latt det synke inn ennå. Jeg vet ikke helt hva som skjer akkurat nå. Det er bare utrolig stort. Det har vært det store målet og den store drømmen, sier Lundby til NRK.

– Hvordan var det å sitte på bommen og kjenne på presset?

– Jeg tror jeg aldri har kjent på en sånn spenning før. Det var helt jævlig for å være ærlig. Det har vært en lang vei. Det har vært mange oppturer og nedturer. Det er det som er så artig når du står på toppen, og vite at du har vært nede i grøfta, sier Lundby.

Lundby var sist ut på bommen og tok førsteplassen etter et hopp på 110 meter. Hun fikk 264,5 poeng totalt og var dermed 12 poeng foran sølvvinneren Katharina Althaus. Sara Takanashi knep bronsemedaljen.

– Det blir veldig emosjonelt

Det var en rørt hoppsjef som møtte NRK etter at Lundby sikret OL-gullet.

RØRT: Clas Brede Bråthen Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det er helt fantastisk. Det er så fortjent og det betyr så mye for Maren, trenerne og de som har jobbet for jentehopping. Og ikke minst for alle som jobber frivillig, sier Clas Brede Bråthen

– Det blir veldig emosjonelt. Det får ikke blitt noe større. Hun var under et enormt press. Det er toppidrett på sitt aller vakreste, fortsetter han.

– Hvorfor er hun så god?

– Hun er bedre trent og er veldig allsidig. Hun overlater ingenting til tilfeldighetene. Hun gjør alt rett. Når hun får mer selvtillit tror jeg det norske folk får se en litt annen dame, sier Bråthen.

Statsminister Erna Solberg gratulerte også Lundby på Twitter.

Fantastisk sesong

Lundby er etter mandagens seier den 100. utøveren som har tatt OL-gull for Norge.

Den norske formhopperen ledet også etter første omgang etter et hopp på 105,5 meter. Rett bak fulgte tyske Katharina Althaus, 2,2 poeng bak Lundby.

Maren Lundby og Silje Opseth. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Lundby har hatt en eventyrlig sesong i verdenscupen hittil. Hun har vunnet seks renn på rad i verdenscupen, noe som har gjort henne til klar gullfavoritt i OL. Totningen har også 11 verdenscupseiere totalt.

Silje Opseth gjorde et solid hopp i andre omgang og landet på 91,5 meter. Hun endte til slutt på en 15.-plass.

– Jeg synes det var en fin dag i bakken og jeg løser oppgavene mine på en fin måte. Jeg er veldig fornøyd, sier Opseth til NRK.

