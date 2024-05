Sheffield United med marerittrekord – slapp inn sitt 101. mål for sesongen

Sheffield United har hatt en svært tung sesong i Premier League. Lørdag ble en uhyggelig rekord satt da de tapte 0-1 mot Everton.

Aldri før har et lag i Premier League-æraen sluppet inn 101 mål. Swindon hadde den tidligere rekorden på 100 baklengsmål i 1993/94, men da var det attpåtil 22 lag i serien som nå består av 20.

Det har i noen uker vært klart at Sheffield må ta turen ned til mesterskapsserien etter en svak sesong tilbake på øverste nivå etter opprykket i fjor. Med bare tre seirer og 16 poeng på 37 kamper har sesongen utviklet seg til et mareritt for manager Chris Wilders lag.

Abdoulaye Doucouré fikset Everton-seier på eget gress lørdag. De blåkledde har reddet plassen i Premier League til tross for at de har fått poengstraff for brudd på økonomiregler.

Kristoffer Ajer spilte en time i Brentfords 2-1-seier over Bournemouth lørdag. Yoane Wissa ble matchvinner langt inne i overtiden.

Crystal Palace slo Wolverhampton 3-1, mens det endte 1-1 mellom Newcastle og Brighton. (NTB)