Haaland med monsterbom i storseier: – Tror ikke det man ser

Manchester City har hatt full kontroll på Fulham de seneste årene. De lyseblå har ikke tapt en tellende kamp mot Fulham siden 2009, og lørdag ble det plankekjøring igjen.

Det tok ikke lang tid før de lyseblå kunne juble. Etter drøye ti minutter spilt var forsvarsspiller Josko Gvardiol med fremover på banen. Kroaten kombinerte fint med Kevin De Bruyne, før han plasserte inn ledermålet.

TIDLIG LEDELSE: Josko Gvardiol ga Manchester City ledelsen mot Fulham. Foto: AFP

Resten av omgangen var sjansefattig, men etter sidebytte våknet begge lag.

Fulham yppet seg, og var farlig frempå på stillingen 1-0, men da hjemmelaget fikk troen på scoring ble de hardt straffet.

Phil Foden, som ble kåret til årets spiller av de engelske journalistene, var nådeløs da han fikk ballen på 16-meteren og doblet ledelsen helt nedi stolperota.

Haaland med kjempebom

Erling Braut Haaland herja for Manchester City med fire mål mot Wolverhampton forrige serierunde. Mot Fulham i dag gikk det langt tråere.

Halvveis i andre omgang ble Haaland spilt gjennom av De Bruyne. Alene med keeper, i det som kanskje er nordmannens favorittposisjon, fikk han avslutte helt fritt. Med venstrefoten blåste han ballen langt til sides for mål.

– Hva skjer der da Erling Braut Haaland? Den setter han 19 av 20 ganger, sier Viaplay kommentator Nils Johan Semb.

Foto: Paul Childs / Reuters

– Uvanlig å ikke se han legge den i hjørnet. Det er utrolig sjeldent å se Haaland bomme på den måten, sier NRKs fotballekspert, Carl Erik Torp.

Torp mener timingen på bommen var fin ettersom den ikke ble avgjørende for kampen.

– Men man forventer likevel at han skal score der. Man tror ikke helt det man ser når han bommer på slike sjanser, sier Torp.

Nevnte Gvardiol punkterte kampen med sin andre scoring for dagen like etter.

Kun minutter senere måtte Haaland finne veien til benken. I samme bytte kom også Oscar Bobb innpå for City for å trygge seieren.

BYTTET UT: Haaland gikk målløs av banen mot Fulham Foto: Paul Childs / Reuters

Tittelkampen begynner virkelig å spisse seg til når det kun gjenstår to serierunder. Nå har Manchester City lagt presset over på tittelrival Arsenal.

Målforskjell kan bli avgjørende

Ligaen skal avgjøres neste helg og med seieren i dag har de lyseblå fra Manchester overtatt tabelltoppen, med to poeng ned til Arsenal.

London-laget møter Citys naboer, Manchester United, på Old Trafford på søndag. Den må trolig Arsenal vinne for å holde liv i drømmen om ligagull.

Manchester City spiller sin hengekamp mot Tottenham på tirsdag, mens de får besøk av West Ham i siste serierunde.

Skulle City gå på et bananskall og avgi poeng i en av de to kampene, så kan målforskjellen bli avgjørende. Per nå er det to mål som skiller de to rivalene i favør Arsenal.

Luke i jakten på toppscorertittelen

Før kampen mot Wolverhampton var konkurrentene hakk i hæl på nordmannen, og spenningen begynte å stige om hvem som skulle stikke av med gullfoten.

Men;

KAN SMILE: Erling Braut Haaland kan smile etter tre nye poeng i tittelkampen Foto: Reuters

Selv om det ikke ble nettkjenning i dag, har jærbuen virkelig funnet scoringsformen de siste kampene. Med syv mål på de fem siste kampene han har spilt, tar han virkelig grep om å forsvare toppscorertittelen i Premier League fra forrige sesong.

Haaland står med 25 mål hittil denne sesongen og har fått en luke til konkurrentene.