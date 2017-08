Lagvenninne om Hegerbergs landslagsnei: – Jeg er sjokkert

– Jeg er sjokkert. Den så jeg ikke komme i det hele tatt, sier Caroline Graham Hansen om beskjeden om at Ada Hegerberg tar pause fra landslaget.

For ingen hadde forventet at den største profilen av dem alle skulle si nei til spill for Norge nå – like før VM-kvaliken starter.

BLIR: Wolfsburg-proff Caroline Graham Hansen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Graham Hansen har heller ikke forståelse for avgjørelsen til lagvenninnen. Hegerberg skriver i pressemeldingen at hun føler det er bare i klubben sin, Lyon, hun nå kan utvikle seg videre.

– Jeg kan bare svare for hvordan jeg føler det, og jeg vil alltid velge å spille for landslaget. Jeg vil representere landet mitt så lenge kroppen min holder og så lenge de trenger mine kvaliteter. At hun velger å kun satse på klubb, kommer overraskende på meg, for å si det sånn, kommenterer Wolfsburg-spilleren.

– Like greit at hun fokuserer på seg selv

I sommer røyk Norge ut av EM uten å vinne en eneste kamp – eller score noen mål.

– Føler dere på laget dere sviktet?

– Vi på laget får ikke gjort så mye med hva Ada føler. Så lenge hun ikke har motivasjon, er det kanskje like greit at hun velger å fokusere på seg selv, mener Graham Hansen.

–​ Kjenner man ikke motivasjonen, så gjør man kanskje ikke 100 prosent heller, og da har man ikke like mye behov for den spilleren. Jeg håper Ada finner tilbake til motivasjonen og får lyst og vilje til å spille på landslaget igjen, sier landslagssjef Martin Sjögren.

Hegerberg har ikke ytret til lagvenninnene om at hun vurderte å ta en pause.

– Landslagsgruppa har alltid vært et fint sted å være for meg, så det at hun gir seg på grunn av manglende motivasjon kommer som sagt som et sjokk. Jeg ville valgt noe annet. Vi hadde hatt godt av å jobbe videre sammen etter EM og nå nye mål sammen slik at vi kunne komme oss opp etter motgangen vi har hatt, forteller Graham Hansen

– Må respektere det

22-åringen håper ikke landslaget blir for svekket uten Hegerberg på topp i kvalikkampene for VM i 2019.

KOLLEGA: Emilie Haavi. Foto: Vincent Jannink / AFP

– Vi kommer som gruppe til å jobbe videre mot neste mål, som er VM i Frankrike. Om vi er svekket, kan vi ikke si før vi er ferdig med kvaliken. Om det går dårlig, kan vi si at vi er svekket, går det bra kan vi si at ingen skade er skjedd, sier hun.

Også nylig LSK-klare Emilie Haavi ble også overrasket over Hegerberg-nyheten, og sier alle hun har snakket med har følt det samme. Men også hun mener at laget har bedre tjent med å ha spillere med topp motivasjon.

– Man skulle selvfølgelig ønske at hun var med videre, men det vil ikke gagne å ha en spiller på landslaget som ikke er motivert. Jeg er kjempemotivert til å være med videre, nå åpner det seg også en ekstra plass på laget. For meg er det en ære å få spille med flagget på brystet, men Ada har sikkert tenkt nøye gjennom avgjørelsen og da må vi respektere det, sier Haavi.