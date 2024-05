– Det var hardt og tøft, men veldig moro, sier Johaug til NRK etter målgang på Grue halvmaraton.

Dette var debuten på distansen. Før løpet var hun påmeldt med en antatt sluttid på 1.09,30. Det ville i så fall tatt henne innenfor EM-kravet på 1.10,30.

I mål ble tiden 1.11,25.

Knapt halvveis ut i løpet hadde Johaug fått heng på en annen kjent tidligere langrennsløper. Hans Christer Holund stilte nemlig også på start, og Johaug la seg i rygg.

Men ved passering på 15 kilometer hadde Holund og resten av gruppen hektet av Johaug, som måtte kjempe resten av løpet på egen hånd.

– Gikk det som forventet eller litt saktere?

– Jeg fikk det litt midtveis. Jeg fikk det litt før jeg hadde håpet på. Så klarte jeg å holde gruppa en periode, men så ble jeg løpende for meg selv. Men jeg var ikke sterk nok, forteller Johaug.

Linus Rosdal fra Sverige vant med 1.04,21. Landsmann Otto Kingstedt fulgte på andreplass.

Johaug ble raskeste kvinne.

Foto: Morten Stenberg / NRK

Varsler snarlig avgjørelse

På tampen av denne vinteren gjorde hun comeback i langrennssporet, da hun stilte på start i NM. Der smadret hun samtlige av Norges fremste aktive utøvere, og vant til slutt tremila med to minutter og 49 sekunder.

Nå er Johaug i tenkeboksen. Spørsmålet er om hun skal gjøre et fullt comeback denne sesongen, og satse mot VM på hjemmebane i Trondheim neste vinter. Hun avslører at en gammel kjenning er hentet frem fra skapet.

– Jeg har jo tatt frem rulleskiene også, sier Johaug og ler.

– Når bestemmer du deg?

– Jeg tror at man må ta en avgjørelse om en liten stund nå. Man trenger alle månedene man har. Og så er det noe mentalt med hodet når man har bestemt seg. Man blir enda mer skjerpet og fokusert på at man har lyst til å gjøre det 120 %. Desto før, desto bedre. Så jeg må bestemme meg snart nå.

– Hvordan ligger det an prosentmessig da?

– Jo fler ganger jeg har startnummer på brystet, så kjenner jeg den rusen og kicket jeg ikke får andre plasser. Det frister jo... Ja, gi meg noen uker til, utbryter Johaug.

Foto: Morten Stenberg / NRK

Avviste EM-løp

Men EM i friidrett i Roma er uansett ikke aktuelt for Johaug. Det bekreftet manager Jørn Ernst til VG for et par uker siden.

– Det er ikke aktuelt for Therese å løpe EM om hun eventuelt skulle klare kravet, sa Ernst til VG.

Johaug har tidligere levert sterke tider på barmark, og spesielt på distansen 10 000 meter. Der har hun blant annet NM-gull, i tillegg til at hun klarte VM-kravet i 2020. Året etter var hun kun åtte sekunder unna OL-kravet. De prestasjonene kom dog før hun la opp som langrennsløper.