Landslagets EM-evaluering: – For lite tøffe tilbakemeldinger

– Vi er alltid ydmyke og ser etter forbedringspunkter, særlig etter et EM-sluttspill som var så skuffende. Ærlige og tydelige tilbakemeldinger er viktig for meg som trener, og jeg er i all hovedsak enig i tilbakemeldingene, sier landslagssjef Martin Sjøgren i en pressemelding fra NFF.

Mer effektive

Samtidig får Sjøgren klar beskjed av toppfotballsjef Nils Johan Semb om at landslaget må bli mer direkte i spillestilen.

– Min analyse viser at vi må bli mer direkte i spillestilen, samtidig som vi må få reetablert det som alltid er en suksessfaktor for norske lag: Et kompakt og aggressivt forsvarsspill med tøffhet i duellene, sier toppfotballsjef Nils Johan Semb.

– Vi trenger å gjøre en enkelte justeringer i faser av spillet der arbeidet med å forbedre forsvarsspillet vil få høy prioritet. Effektiviteten i angrepsspillet må naturligvis også forbedres. 36 avslutninger uten mål er ikke bra nok, sier Martin Sjögren.

FERDIG: Ada Hegerberg trakk seg fra landslaget etter EM. Nå er evalueringen klar. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Tar selvkritikk

Samtidig tar kvinnene selvkritikk. Blant annet mener spillerne at engasjementet på banen under mesterskapet var for slapt.

EM ble en fiasko med tre tap og null scorede mål. I en pressemelding legger NFF frem funnene i evalueringen.

Kvinnene har lagt frem følgende forbedringspunkter:

Høyere prioritet av forsvarsspillet. Ta vare på den norske kulturen på forsvarsspill.

Tøffere spillsekvenser på trening, mer 11 mot 11.

Enda tøffere tilbakemeldinger i trening og kamp.

Bedre debrief før avreise etter EM.

For kort precamp – for få treninger til å bygge relasjoner og planlegge formtopp.

For tøft kampprogram i Toppserien inn mot precamp gir slitasje.

Spillerne trekker blant annet frem følgende som plussfaktorer:

God struktur og plan for samlingen.

Trener godt forberedt til møter, systematisk og strukturert og tro mot egen filosofi.

Tydelig spillestil.

Individuell oppfølging med video og samtaler mellom tiltak.

Oversiktlige møter og video fra trening og kamp – ga mye info om motstander og eget lag.

Tydelig utarbeidelse av verdier – slik skal vi ha det i laget.

PÅ ETTERSKUDD: Kaptein Maren Mjelde og spillerne tar selvkritikk etter EM-flausen. Her fyrer Nederlands Vivianne Miedema av et skudd i lagets 1-0-seier over Norge. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Åpne spørsmål

Spillerne, det administrative støtteapparatet og det medisinske apparatet har vært gjennom en grundig evaluering, skriver NFF i pressemeldingen.

Også toppfotballsjef Nils Johan Semb og det øvrige støtteapparatet har vært involvert.

Fotballforbundet opplyser at det har stilt spillerne åpne spørsmål om hva som har vært sterke sider. Og hva som kan forbedres både når det gjelder trenerne, seg selv, og støttefunksjonene rundt laget.

Spillerne er også kritiske til seg selv i evalueringen og ser følgende forbedringspotensial:

Høyere engasjement på banen og fyre hverandre opp.

Ta lærdom av mesterskapet i forhold til spill i boks, duellspill, tempo og forflytting

I større grad gå i seg selv for å finne ut hvorfor hver enkelt ikke presterer opp mot sitt beste.

– Vi er alle opptatt av å ta tak sammen fremover og er klar over at den prestasjonen vi gjorde i sommer ikke var god nok. Vi vil og skal løfte oss, sier landslagskaptein Maren Mjelde.

Norges største stjerne Ada Hegerberg valgte å trekke seg etter mesterskapet på grunn av mangel på motivasjon. 22-åringen var kritisk til opplegget både før, under og etter mesterskapet.

Norge starter VM-kvalifiseringen mot Nord-Irland fredag.