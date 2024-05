– Det er vel fotballens natur, sier Lillestrøm-trener Andreas Georgson.

Det er bare drøyt to uker siden Lillestrøm ble regelrett rundspilt av Bodø/Glimt hjemme på Åråsen. Først etter at Glimt hadde scoret fem ganger var det slutt, noe som ble det Lillestrøms største hjemmetap siden august 2015.

Onsdag var det Lillestrøm som vant borte på Aspmyra for første gang siden 2015, etter en svært målrik affære.

For bortelaget Lillestrøm var Gjermund Åsen og Felix Vá sentral i det aller, aller meste og Åsen sendte Lillestrøm opp i en 3-2-ledelse tidlig i den andre omgangen.

Like etter at timen var passert steg Ruben Gabrielsen opp inne i feltet til Bodø/Glimt. Midtstopperen satte med et nydelig hodestøt inn Lillestrøms fjerde mål, og svarte med å løpe over hele banehalvdelen.

Nevnte Gabrielsen gikk hardt ut mot Glimts Ulrik Saltnes i forkant av seriekampen i april, noe han fikk høre underveis i kampen på Åråsen.

– Jeg sa at han bommet helt. Det var kanskje et større tap enn 0–5 i dag. Jeg syns han tapte utrolig mye ansikt, sa Glimts Jens Petter Hauge til NRK etter seriekampen.

Onsdag slo altså Gabrielsen og Lillestrøm grusomt tilbake og er videre til fjerde runde i cupen.

– Se den feiringen! Han løper over hele banen og viser at han er kongen, sa fotballekspert Jonas Grønner i NRKs cupstudio.

Gabrielsen sendte Bodø/Glimt

– Den feiringen har jeg gjort før, som ingen har sett på lang tid, for jeg har hatt tidenes måltørke. Nå håper jeg folk blir mer fornøyd med meg igjen, forklarer Gabrielsen til NRK.

På spørsmål om feiringen hadde en betydning, svarer han:

– Nå skal jeg starte med det tullet igjen. Jeg sier det ikke, for jeg gidder ikke. Folk skal få lov til å gjette, men det betyr absolutt ingenting, sier Gabrielsen.

– Jeg kommer til å fortsette med å ha det moro med det jeg sier og alt mulig. Jeg er ikke for alle, langt derifra, men liker du meg, så liker du meg. Liker du meg ikke, så er det enda bedre, sier Gabrielsen med et smil.

Knutsen ut mot eget lag: – Helt hjerneblødning

I Glimt-leiren var det skuffelsen stor.

– Vi svikter på det grunnleggende som vi har vært veldig gode på tidligere i år. Da er Lillestrøm mer enn gode nok til at de straffer oss knallhardt, oppsummerer Glimt-stopper Brede Moe.

Trener Kjetil Knutsen var kritisk til hvordan laget fremsto i det defensive spillet.

– I dag er det slik at det ser ut som vi hadde tenkt til å være med å være et lag i det offensive, for der er vi tidvis gode. Og så er det helt hjerneblødning i en del situasjoner defensivt som gjør at Lillestrøm straffer oss brutalt.

KRITISK: Glimt-trener Kjetil Knutsen var ikke fornøyd med hva han fikk se fra hjemmelaget i Bodø. Foto: NTB

Knutsen fortsetter:

– Fordi vi ikke er disiplinerte nok, vi er for dårlige én mot én og vi kommer ikke på plass i de rollene vi skal komme på plass i. Det er en ok kamp offensivt og det er en begredelig defensiv kamp, sier treneren.

Suksesstreneren påpeker at det er viktig å ha det mentale på plass, noe han mente manglet defensivt onsdag.

– Det er mye enklere å være mentalt på plass offensivt enn defensivt. Akkurat der stryker vi i dag, dessverre. Da er vi ute av cupen og det får være en påminnelse om at hvis du ikke vil gjøre den litt kjedeligere jobben, så er du ikke god nok, sier Knutsen.

Brann slått ut av lille Levanger

Minnene til Brann fra Levanger er ikke spesielt gode. I 2015 tapte de 1–4 i Levanger, i det som ble Rikard Norlings siste kamp som Brann-trener.

Onsdag ble det en ny nedtur for Brann i Levanger, Arne Gunnes sendte Levanger i ledelsen etter syv minutter og det ble også kampens eneste mål.

Brann hadde flere store sjanser i løpet av kampen, men scoringen kom aldri og dermed er Brann slått ut.

– Du må se på hva Brann selv kommer med. De topper laget sitt inn mot denne kampen. Vi gjør noen justeringer. Det er en kjempestor skalp for meg, sier spillende assistenttrener i Levanger, Jo Sondre Aas til NRK.

LEVANGER-JUBEL: Det ble hjemmeseier i Levanger. Foto: NTB

Branns midtstopper Fredrik Pallesen Knudsen var skuffet etter kampen.

– Vi håndterer rett og slett ikke kampbildet godt nok. Vi skaper for lite sjanser. Vi har for lite tempo i ballen. I tillegg slipper vi inn et mål ut av nesten ingenting. Da blir det vanskelig, sier Knudsen.

Knut Høibraaten, kjent fra Ballspark i Bergens Tidende, var klar i talen på Branns vegne etter kampslutt.

– Det er det verste resultatet de (Brann) har hatt på to-tre år. Det er en slags skandale, vil jeg si, sier han til NRK.

Rosenborg slått ut på overtid av egen spiller

Også for Rosenborg endte det med en nedtur i tredje runde. Oscar Aga er på utlån fra nettopp Rosenborg og på overtid scoret han med en herlig halvvolley inne i feltet for Fredrikstad.

Dermed er Fredrikstad videre til fjerde runde, mens den tunge starten på Rosenborg-sesongen fortsetter.

– Det er en deilig forløsende følelse, så utrolig deilig, sier Aga til NRK.

Spissen feiret også scoringen mot klubben han er på utlån fra.

– Vurderte du å ikke feire?

– Nei, når du scorer på overtid så er det så mye følelser. Som spiss skal du feire når du scorer mål, sier Aga.

