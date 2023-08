Krass kritikk mot Norge etter VM-exit: – Katastrofalt

Bekreftet: Sanchez til Chelsea

Keeper Robert Sánchez (25) er klar for Chelsea etter en overgang fra Brighton.

Chelsea bekreftet Sanchez-kjøpet i sine mediekanaler lørdag.

Spanjolen har skrevet under på en sju år lang kontrakt. Han spilte 91 kamper for Brighton. Det er antatt at han hadde en pris på cirka 300 millioner kroner.

Chelsea hentet Mauricio Pochettino som manager tidligere i sommer.

(©NTB)