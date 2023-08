Knallhard Riise-dom på børsen: – Uforståelig

Hadde en tydelig plan fra start med å trekke ned Ingrid Syrstad Engen som tredje stopper og ligge lavt og kompakt i en 5-4-1-formasjon defensivt. Var dette egentlig et grep som gjorde individene bedre? Skulle gjerne sett en tydeligere inngang i andre omgang med en mer direkte tilnærmingen. Det direkte spillet kom først på overtid, og det skapte kaos for Japan. Uforståelig at dette ikke ble mye tydeligere mye tidligere i kampen.