VM-profiler kalles «horer» og «drama queens»: – Personangrep som ikke hører hjemme

– Det er jo til dels personangrep som ikke hører hjemme, sier landslagssjef Hege Riise om hetsen som trenerkollega Pia Sundhage har mottatt de siste dagene.

Den svenske Brasil-sjefens sosiale medier flommet over at kommentarer etter den pinlige VM-fadesen tidligere denne uka.

HETSET: Landslagstrener Pia Sundhage. Foto: PATRICK HAMILTON / AFP

Innholdet var ofte langt fra faglige analyser om effektivitet eller forsvarsspill – men heller om kjønn, alder og til og med fremmedfiendtlighet.

«Hore»

«Dra tilbake til landet ditt»

«Kom deg ut, din gamle kjerring»

– Jeg blir bare trist og lei meg egentlig, at folk tillater seg selv å ha sånne meninger, sier Norges VM-keeper Aurora Mikalsen.

«Drama queens»

For den svenske 63-åringen er ikke den eneste som opplever denne typen hets i VM.

Da det stormet rundt det norske landslaget tidligere i VM, rant det inn med kommentarer som handlet om stort sett alt annet enn sportslige prestasjoner.

Også i den svenske avisen Aftonbladet, ble de norske landslagsspillerne kalt for «drama queens» i en kommentar.

Sportslig kritikk er noe de fleste toppidrettsutøvere er vant til – og tåler. Noe annet blir det når det går over i det usaklige, mener spillerne.

TRIST: Vilde Bøe-Risa Foto: Martine Sørhus / NRK

– Har du inntrykk av at kvinnelige idrettsprofiler får mer «klag mindre» eller «smil mer», versus herrer som kanskje får mer kommentarer på prestasjon?

– Jeg prøver å ikke lese så mye media generelt, men jeg synes det har vært mye ord som man kan holde seg for god for å si. Så lenge man kommenterer sporten og har fokus på det, så kan vi absolutt ta imot det. Så kan man holde seg unna de ordene, sier Vilde Bøe Risa.

– Et dårlig utgangspunkt for kvinner

– Det er dessverre med to streker under, ikke overraskende. Det er akkurat det samme man ser i alle andre bransjer eller steder der kvinner ytrer seg eller viser seg frem på et vis, sier Astrid Valen-Utvik.

Hun er strategisk rådgiver og eier i sosiale medier-selskapet Valen-Utvik, og hun er tydelig på at kvinner mottar andre type kommentarer enn menn.

– Den klassiske «smil litt, da» er helt typisk, og dessverre er det ikke overraskende, fordi det er noen strukturelle ting i samfunnet vi ikke har fått helt orden på, forklarer hun.

IKKE OVERRASKET: ekspert Astrid Valen-Utvik. Foto: Eide Foto

Valen-Utvik sier at kvinner ofte får tilbakemeldinger som handler mindre og sak og fag, og mer om utseende og oppførsel. Ifølge eksterten er det synlig i politikken, i musikkbransjen og i sportens verden.

– Det er typisk at man krever andre ting fra kvinner enn fra menn. Det er rett og slett et dårlig utgangspunkt for kvinner.

– Hvorfor tillater man seg å bruke så kraftige ord mot kvinner på sosiale medier, som den type kommentarer Pia Sundhage nå mottar?

– Det er ingen som ville sagt det motsatte til en mannlig trener. Ordbruken er mye mer ekstrem og det går på andre ting enn på en herretrener i samme situasjon. Igjen tror jeg det er strukturene i samfunnet vårt som blir med videre i kvinnefotballen, svarer eksperten.

– Bare trist

Lagvenninne Aurora Mikalsen har ikke tenkt så mye over problemstillingen, men synes det er trist at det skjer.

TRIST: Aurora Mikalsen Foto: Martine Sørhus / NRK

– Jeg tipper at hvis herrene underpresterer, så får de nok høre det de også. Men det er selvfølgelig leit at man går så hardt ut mot kvinnelige, og det er jo bare trist egentlig, sier Mikalsen.

Også landslagssjefen mener det er synd at slike karakteristikker kommer andres og deres vei.

– Jeg synes det er trist at det har blitt sånn. Og så må vi bare stå opp og jobbe videre, for vi gir jo ikke opp det. Vi har jo ikke lyst til å legge bort det som vi også elsker mest av alt: Å spille fotball eller trene eller være i idretten vår da, sier Riise.

Fokuserer på kamp

For Riise har det stormet både her og der i løpet av mesterskapet. Likevel føler hun ikke hetsen på kroppen.

– Har du merket det personlig selv når det stormer?

– Jeg har ikke det, men så har jeg heller ikke lest meldinger eller noe som helst. Jeg holder meg ute av det. Jeg synes at jeg har en fantastisk fin jobb med et veldig godt landslag som skal spille mot Japan i morgen, og det er der fokuset er, sier Riise.