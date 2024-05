Graham Hansen med mål og assist – Barcelona ett poeng fra seriegullet

Caroline Graham Hansen bidro med mål og assist da Barcelonas kvinnelag slo Granada 4-1. Nå er laget ett poeng fra et nytt seriegull.

Real Madrid er 15 poeng bak med fem kamper igjen å spille. Ett Barcelona-poeng på lagets fire gjenstående kamper, eller et poengtap for Real Madrid, vil bety at Barcelona er mester for niende gang.

Den norske landslagsstjernen scoret sitt 26. mål for Barcelona i ulike turneringer denne sesongen.