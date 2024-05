Rosenborg ydmyket av Brann

Brann kjørte over Rosenborg fra start til slutt foran et fullsatt Brann Stadion. Det endte i raseri for Ole Sæter da han ble byttet ut og ga et kraftig slag i plastikken på innbytterbenken. Overkjøringen fra hjemmelaget stoppet ikke før det sto 3–0.

– Bergenserne er sulteforet på å knuse Rosenborg. Det var flere supportere som ringte meg og sa at «nå må du knuse de», sier Sivert Heltne Nilsen til NRK etter kampen.

Med seieren sørget Brann for tabelltopp. De er ett poeng foran Bodø/Glimt og Molde, med henholdsvis to og én kamp mer spilt. Rosenborg på sin side mistet litt av kontakten med toppen av Eliteserien. De er nå på 5. plass og er fem poeng bak Brann.

– Vi slipper inn altfor billige mål. Det er vi nødt til å luke bort, sier Ole Selnæs til NRK etter kampslutt.

Det skulle ikke ta mer enn 3 minutter før Brann-spiller Ole Didrik Blomberg fant veien til nettmaskene. På grasiøst vis feiret han med en baklengs salto i solskinnet.

Deretter sørget Aune Heggebø for å doble ledelsen og Niklas Castro toppet kransekaken med sin 3-0-scoring.

– Nå rakner Rosenborg, var den korte oppsummeringen fra TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.