Går hardt ut mot skremmande «trend»: – Motbydeleg

Norge møter Japan i åttedelsfinalen i VM lørdag. Kampen kan du se på NRK 1 fra klokken 10.00.

– Motbydeleg.

Det seier Arsenal- og England-stjerne Leah Williamson om situasjonen som har prega overskriftene og troppane i fotball-VM.

Stjerne etter stjerne måtte melde fråfall av same grunn.

Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

«Skummelt», «forferdeleg» og «kritisk» er berre nokre av orda dei norske landslagsspelarane brukar for å beskrive situasjonen.

Nok til ein heil VM-tropp

Ifølgje Sky Sports er mellom 20 og 30 spelarar – fleire av dei store stjerner – ute med korsbandrelaterte skadar. Det er nok til ein heil VM-tropp. Williamson opererer med eit tal som er endå høgare:

– Berre med korsbandskadar er det 37 spelarar som manglar i denne verdsmeisterskapen, noko som er motbydeleg, sa ho til radiokanalen Capital London.

Ho er sjølv ein av dei som må sjå VM på TV på grunn av same skade.

– Viss du nokon gong treng ein oppvekkjar, vil eg seie at korsbandskadane i år er nettopp det. Viss ingen vaknar opp no så har vi eit problem, sa Williamson.

Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

Det same er fleire andre stjerner, som lagvenninna hennar Beth Mead, nederlandske Vivianne Miedema og franske Marie-Antoinette Katoto.

Frysningar ned til knea

Dei norske spelarane reagerer med skrekk og gru på tala og den vonde trenden.

– Det er heilt forferdeleg. Eg får frysningar berre av at du seier det. Det er altfor mykje og er rett og slett berre trist, seier Frida Maanum til NRK.

Ho er langt frå den einaste på det norske landslaget som kjenner på dei kjenslene når NRK tek opp korsbandskadane.

FRYSNINGAR: Maanum får frysningar av det høge talet på korsbandskadar. Foto: Abbie Parr / AP

– Det er skummelt. Det skjer ofte. For min del vil eg ikkje sjå på bileta og prøver å ikkje tenkje på det fordi du vil ikkje at det skal skje med deg. Det er nesten så du ventar på det, seier Karina Sævik.

– Det er veldig høge tal, litt skremmande eigentleg, seier Amalie Eikeland.

– Det er sjølvsagt veldig trist. Ein vil ha med seg dei beste spelarane til VM. At det er så mange og same type skade er trist og ein negativ trend ein ser no, seier Guro Bergsvand.

Dei fleste reagerer på liknande vis. Tuva Hansen kallar det «frykteleg» at så mange gode spelarar ikkje er med til VM.

Og semja med Williamson er stor: dette må takast tak i. Hovudproblemet er at det blir for lite forska på og stort sett blir det forska på menn. For kvifor dette rammar fleire kvinner enn menn, er det nemleg ingen som veit heilt sikkert:

– Alvorlege skadar

Kaptein Maren Mjelde seier det er synd at så mange slit med det, og sjølv om korsbandskadar har vore eit problem tidlegare, trur ho det skjer hyppigare no.

– Nivået har berre sprengt dei siste åra og belastninga er endå større enn ho har vore før. Vi håpar at det som skjer no gjer at det blir lagt inn pengar på forsking og funne ut av kvinnehelse når det gjeld idrett. Kva ein kan gjere for å forhindre dette, seier Maren Mjelde til NRK.

MEIR FORSKING: Mjelde meiner det må bli forska meir på kvinnekroppen, spesielt inn mot fotball og handball som er spesielt korsbandutsette idrettar. Foto: Lise Åserud / NTB

Eit anna poeng som Williamson påpeikar, er at det er kroppslege forskjellar på kjønna som kan vere avgjerande. Og at overgangen til profesjonell fotball ofte er bråare for kvinner enn for menn som har fått tilrettelegging frå ung alder.

– Det trur eg så absolutt, fordi det er så mange store profilar som er ute. Vi er nøydde til å kjempe den saka også for å få det fram fordi det er alvorlege skadar. Det er ikkje sikkert ein kjem tilbake frå det heller og kanskje ikkje på det nivået ein har vore på før. Vi treng forsking og ressursar for å finne ut av kvinnesida òg, seier Mjelde.

Heldigvis har fleire av Noreg sine spelarar komme tilbake frå nettopp denne typen skade.

– Må skje noko

På det norske landslaget har både Ada Hegerberg, Emilie Haavi og seinast Cecilie Fiskerstrand komme tilbake frå korsbandskadar. Sistnemnde mista EM i fjor på grunn av det, slik mange stjerner no gjer i VM.

– Vi har snakka om det at no må det skje noko, seier Fiskerstrand til NRK.

KORSBAND: Både Hegerberg (t.v) og Fiskerstrand har komme seg tilbake etter kneskadane. Foto: Abbie Parr / AP

Ho viser til Englands VM-kamp mot Danmark, der Kiera Walsh måtte ut på båre. «Alle» frykta korsband, men etter vidare undersøkingar viste det seg at ho hadde sloppe med skrekken. Men før ein visste svaret, førte det til diskusjon blant spelarane.

– Det kjennest som at det skjer i kvar kamp, seier Fiskerstrand, og held fram:

– Det er ein så alvorleg skade som set deg ut så lenge. Eitt eller anna må skje. Nokre veldig smarte folk må på banen og finne ut av det. No er det mykje teoriar her og der, men ingen som har klart å finne ut kva som er problemet. Det må liggje ei løysing ein stad.