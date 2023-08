Opphetet tirade etter norsk VM-nedtur: – Skal vi sitte her og lyve?

Etter Norges 1-3-tap mot Japan ble det nemlig høy temperatur i NRKs VM-studio. Og det var særlig Aleksander Schau som hisset seg opp.

NRK-eksperten holdt en tre og et halvt minutters lang monolog om skuffelsen han kjente på etter VM-exiten.

– Et fryktelig VM

Han mener det er lett å sitte i et studio og lete etter plussene og være litt positive etter en norsk åttedelsfinale i et VM.

Men Schau mener det bare vil gjøre det norske kvinnelandslaget en bjørnetjeneste.

– Dette har vært et fryktelig VM. Vi må kunne være åpne og ærlige om det. Dette er altfor svakt. Ikke i nærheten av det vi skal kunne forvente av det laget vårt, innleder han i en følelsesladet tirade på NRK etter kampen.

Norges kamper i VM Ekspander/minimer faktaboks Norge - New Zealand: 0-1 Norge - Sveits: 0-0 Norge - Filippinene 6-0 Norge - Japan 1-3

Han mener resultatet er langt fra å leve opp til de forventningene som ble bygget opp på forhånd.

– Hvis du lover meg en tur til London i bursdagsgave, og så drar vi ned på Storo-senteret ... Jeg vil bare at det skal være bra, men det er jo ikke bra nok. Det er ikke i nærheten av det de lovet. Hvis du lover noe må du i hvert fall være i nærheten av holde det. Jeg skjønner at det er fotball, det er uflaks og flaks, flyt og uflyt. Men vi er ikke engang i nærheten av å snuse på noe av det som ble snakket om, mener han.

Han er ikke alene om den holdningen.

– Det er vanskelig å være positiv til VM-innsatsen, skriver fotballekspert Lars Tjærnås i Aftenposten. Han skriver at han ser frem til å «finne svar på hvorfor Norge presterer svakere enn hva summen av enkeltspillere tilsier».

Aleksander Schau hisset seg opp etter Norges VM-nedtur. Foto: NRK

– Skal vi sitte her og lyve?

Schau erkjenner at det isolert sett er godkjent å ta seg til et sluttspill i et VM, men mener prestasjonene som er levert er langt under pari.

– Skal vi sitte her og lyve? Skal vi sitte her og sminke en brud som ikke har lyst til å gifte seg? Skal vi drive med det, eller skal vi være åpne og ærlige og behandle dette landslaget med den respekten det fortjener? Nemlig at vi skal være helt ærlige. Vi kan ikke sitte her og være en heiagjeng hele veien. Dette har vært for dårlig og så enkelt er det, mener han.

Her kan du se hele Schaus følelsesladde monolog etter Norge-tapet:

Riise: – L ei meg på jentenes vegne

Landslagssjef Hege Riise er også skuffet etter den norske VM-nedturen lørdag.

– Jeg er litt lei meg på jentenes vegne. Vi hadde virkelig troen på at vi kunne ryste Japan, sier hun til NRK.

– Det har vært et år med dette prosjektet. Hva har du lært av det?

– Jeg har lært veldig mye. Strukturelt, hvordan vi står mot de beste lagene. Vi møter et fantastisk godt Japan. Mange har reist hjem med mange mål i sekken. Vi demmer opp i lang tid. De får inn 3-1 når vi prøver å legge om, som en konsekvens av det. Vi prøver. Også har vi fått noen svar på at når vi blir enda bedre i det spillet, så blir gevinsten større, sier hun.

– Er det noe du kunne eller ville gjort annerledes i løpet av året?

– Ikke noe som jeg umiddelbart kommer på. Vi har fått prøvd mange spillere, og vi ser at nye spillere har fått komme til. Også fra Toppserien. Og det er jo en styrke for norsk fotball, at det gror, og kommer spillere oppover. Vi har tatt steg strukturelt og med kampplaner. Spillerne har ønsket det velkommen og kjøpt det vi har jobbet med, mener hun.

Hegerberg: – Nådde målet vårt

Ada Hegerberg gikk målløs av banen etter å ha blitt byttet innpå 17 minutter før slutt. Hun endte dermed med null mål i VM, og superstjernen er skuffet over VM-exiten.

– Vi møter målet vårt, for målet var å gå videre fra gruppa. Men jeg føler vi luktet på mer enn det. Det er mye mer å bygge på, og vi kunne ønske vi kunne få til mer. Men vi er nødt til å sikte høyere hvis vi skal konkurrere på det høyeste nivået. Da må vi stille krav og finne ut hva som må gjøres bedre til neste gang, men jeg føler vi la ned alt i VM, sier hun til NRK.

– Veldig skuffet

Tidligere landslagsspiller og nåværende NRK-ekspert Elise Thorsnes mener tiden er inne for at Norge må innse hvor man står i fotballhierarkiet akkurat nå.

– Det er mange gode nasjoner som er lengre nede på Fifa-rankingen som har tatt store steg de siste årene. Kanskje man ikke er der akkurat nå, sier hun.

Torp mener Thorsnes er inne på noe viktig. Kanskje står ikke forventningene i stil med realiteten.

– Det er mange som mangler refereranse og innsikt nok til å forstå hvor vi er. Det er et kjempeviktig poeng med at det skjer mye ute i Europa, det er en større utvikling i store fotballnasjoner. Både i vår egen verdensdel, men også i andre verdensdeler. Men jeg er veldig skuffet over at vi er forbigått nå. Det skjer før det burde skjedd, mener Torp.

Selvmål og forsvarsbrøler sendte Norge ut av fotball-VM. Her Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen. Foto: Lise Åserud / NTB

– Vil ikke noen noe vondt

Schau sier at, hver gang han sitter på TV og kritiserer et norsk landslag, får han masse kjeft fordi han ikke er positiv nok.

Men han avfeier at han er kritisk bare for å være kritisk.

– Jeg er jo en fan, jeg elsker dette laget her. Jeg synes spillerne er helt fantastiske. Jeg synes at Hege Riise er et av de hyggeligste menneskene i norsk fotball. Jeg vil ikke noen av disse noe vondt. Så får man det tilbake at man bare klager, sier han.

– Vi kan sitte her og snakke om at det var en bra prestasjon. Nei, det var ikke en spesielt bra prestasjon. Det var terningkast tre, sier han.

Nå er det Japan som skal spille kvartfinale på Norges bekostning førstkommende fredag, mot vinneren av søndagens åttedelsfinale mellom Sverige og USA.

Nå fortsetter VM med flere åttedelsfinaler søndag. Her finner du hele VM-programmet.