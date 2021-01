– Etter vår mening sier bevisene at Anders Besseberg konsekvent har foretrukket og beskyttet russiske interesser i tilnærmet alt han har gjort. Det av en mann, som etter vår mening, ikke har noen etiske verdier eller interesse av å beskytte en ren idrett, står det i konklusjonen i granskingsrapporten som ble lagt frem torsdag morgen.

Saken er denne: Tidligere president i det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) er beskyldt og anklaget for korrupsjon og for å hjelpe Russland med å skjule doping.

Siden april 2018 har østerriksk og norsk politi etterforsket anklager om doping, bedrageri og korrupsjon i IBU. Økokrim opplyser til NRK at Besseberg er siktet for grov korrupsjon og at straffesaken fortsatt er under etterforskning.

I dag la IBUs uavhengige granskningskomite (ERC) frem sin rapport hvor de ramser opp en lang liste med kritikk, beviser og anklager Besseberg må svare for.

Dette er rapporten mot Besseberg Ekspandér faktaboks Kommiteen har gjennomgått 70.000 dokumenter og elektroniske filer og gjort intervjuer med rundt 60 personer.

De har samarbeidet med Verdens antidopingbyrå (Wada) og politiet for å få tilgang til mest mulig informasjon.

Kommisjonen selv mener rapporten totalt sett beviser systematisk uetisk handling fra toppen av IBU.

Rapporten er ikke en kriminaletterforskning, men ser på bevisene rundt eventuelle brudd på idrettens regler og etiske verdier.

Besseberg er anklaget for å ha mottatt penger og gaver fra Russland for deretter å hjelpe dem med å skjule dopingprøver og hjelpe dem med å holde Russland inne i det gode selskap.

Bessebergs advokat avviser alle disse påstandene.

Prostituerte og luksusklokker

Granskingsrapporten har kun sett på om Besseberg har brutt IBUs- eller idrettens egne regler, ikke om han er skyldig i korrupsjon eller dopingbedrageri.

De har heller ikke funnet konkrete beviser for at Besseberg har vært korrupt, men:

Ifølge kommisjonen hadde Besseberg, som satt som president fra 1993 til 2018, ingen reell interesse av å beskytte sporten mot juks. Nordmannen skal også ha brutt flere interne regler og etiske retningslinjer. I den over 200 sider lange rapporten ramses en lang rekke hendelsesforløp opp.

GRANSKER: Jonathan Taylor har ledet den uavhengige granskingskommisjonen som har sett på bevisene mot Besseberg. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

– Vi har forsøkt å beholde så mye av de bevisene i den offentlige versjonen som vi har mulighet til. Dere kan dermed ha mulighet til å trekke deres egne konklusjoner om hvorvidt vår mening er fair og korrekt, sier Taylor til NRK.

Kommisjonen bak rapporten mener mye tyder på at han ble «kjøpt» av russiske ledere med gratis prostituerte, luksusklokker, ferier og jaktturer i Russland. De har ikke funnet konkrete beviser på at slik korrupsjon har funnet sted, men ønsker at IBU oppretter en sak slik at Besseberg må svare på anklagene.

NRK var i kontakt med Besseberg onsdag kveld. Han ønsket ikke å kommentere saken, men henviste til sin advokat, Norbert Wess. Advokaten opplyser at de ikke har lest rapporten og ikke kjenner innholdet i den.

– Jeg vil understreke at politietterforskningen fortsatt pågår, at ingen tiltaler er fremsatt og at Besseberg nekter for alle anklager som er kommet fra myndighetene og IBU-kommisjonen, sier Wess.

Hevder Besseberg alltid favoriserte Russland

Rapporten danner et bilde av en norsk leder som ikke har egnet å beskytte rene utøvere og som heller har sørget for at Russland til enhver tid har fått det som de vil.

– Vi tror også at der Besseberg har brutt reglene, var det i omtrent hvert eneste tilfelle for å beskytte og favorisere russiske interesser. Det er et veldig tydelig mønster der, sier mannen bak rapporten, Jonathan Taylor, til NRK.

SIKTET: – Jeg har ikke mottatt en krone fra russerne, sa Besseberg til NRK i 2018, da politiet var i gang med etterforskningen mot nordmannen. Foto: Yasmin Sunde Hoel / NRK

Bessebergs advokat avviser disse påstandene.

– Det er ikke sant at Besseberg «alltid tok russernes side». Det fins ingen bevis for dette. Besseberg var dessuten kjent som en kompromissløs motstander av doping som alltid gjorde sitt ytterste for å forfølge dopingmistenkte, uavhengig av nasjonalitet, inkludert russere, skriver advokat Wess i en e-post til NRK.

Skiskytterforbundet: – Vi er rystet

Norges Skiskytterforbund har gjennomgått deler av rapporten. De viser til at rapporten tydeliggjør en omfattende ukultur blant IBUs ledelse. De mener også det ikke er gjort nok for å forhindre systematisk doping.

– Vi er først og fremst rystet over innholdet som fremkommer i rapporten. Her nevnes blant annet overdekking av systematisk russisk doping og omfattende uetisk opptreden fra IBUs ledelse. Dette tar vi naturligvis sterk avstand fra, sier Arne Horten, president i Norges Skiskytterforbund.

Nå ønsker de at IBU tar et oppgjør med fortiden og blir mer åpne og at alle nasjoner skal involveres i prosessene.

– Deres konklusjon er ikke til å misforstå. Vi er imponerte over det omfattende arbeidet som er lagt ned i denne saken, og håper dette vil kunne bidra til mer åpenhet og et enda strengere regime innenfor anti-dopingarbeid innenfor idretten, sier Horten.

Les kommentaren: Den lengste strafferunden

Ville ikke uttale seg til kommisjonen

Besseberg har uttalt seg til politiet, men har ikke latt seg intervjue av IBUs uavhengige granskingskommisjon eller kommentert de sterke anklagene i rapporten. Siden kommisjonen har samarbeidet med østerriksk politi, har de fått tilgang til samtalene med de mistenkte.

I rapporten står det at Besseberg skal ha innrømmet overfor politiet at han mottok tjenester fra prostituerte i Russland uten selv å betale for det. Det refereres til en episode i Moskva mellom 2010 og 2014, der Besseberg ikke visste hvem som betalte, bare at «hun var sendt av noen, sannsynligvis fra organiseringskomiteen». I rapporten står det videre at det er klare indikasjoner på at russiske ledere var involvert i dette.

Også dette benekter advokaten.

– Besseberg har aldri spurt om eller akseptert penger, gaver eller fått andre ytelser, verken fra russiske tjenestemenn eller noen andre, skriver Wess.

Rapporten forklarer også at Besseberg ikke har klart å fremlegge bevis for at han har betalt for jaktturene sine selv. Det trekkes frem en episode fra Vancouver i 2010, der Jim Carrabre, IBU-styremedlem og medlem av det kanadiske skiskytterforbundet, skal ha tilbudt å organisere en jakttur for den jaktglade nordmannen. Besseberg skal ha vært veldig interessert og spurt om de betalte for turen. «Vi sa nei, vi (den kanadiske skiskytterforeningen) ville bare organisere jakten. Han måtte selv betale. Besseberg mistet da interessen for jakten», skal Carrabre ha forklart politiet.

KREVER SVAR: Kommisjonen krever nå at IBU oppretter en formell sak mot Besseberg, slik at han må svare på påstandene mot seg. Foto: Berit Roald / NTB

Kommisjonen trekker frem flere eksempler hvor de mener Besseberg har favorisert russerne fremfor å beskytte en ren og rettferdig sport. For eksempel da den russiske visepresidenten i IBU, Alexander Tikhonov, ble tiltalt i en straffesak i Russland. Dette fikk ingen konsekvenser for Tikhonovs styreverv. Heller ikke da samme russer skal ha forsøkt å bestikke IBUs generalsekretær, Nicole Resch, skal Besseberg ha foretatt seg noe, står det i rapporten.

Rapporten danner grunnlaget for at IBU nå kan opprette sak og eventuelt få Besseberg utestengt fra idretten. Samtidig pågår altså etterforskningen i straffesaken mot nordmannen.