Full doping-ordkrig før OL: – Setter seg selv over resten av verden

– Jeg fordømmer denne etterforskningen og hva den insinuerer, sa presidenten i det internasjonale antidopingbyrået (WADA), Witold Banka, på et IOC-møte onsdag.

Han snakker om en etterforskning igangsatt av amerikanske myndigheter mot 23 kinesiske svømmere. Etterforskningen er støttet av det amerikanske antidopingbyrået (Usada).

I sin tale kom Wada-presidenten også med en advarsel til amerikanerne.

– Hvis USA fortsetter på denne måten, vil de sette seg selv utenfor det internasjonale antidoping-systemet. Det vil føre til store konsekvenser for internasjonal idrett.

– Setter seg selv over verden

Saken går altså tilbake til januar 2021. Da skal 23 kinesiske utøvere ha testet positivt i en dopingprøve. Elleve av dem deltar i OL i Paris som begynner fredag.

Saken er blitt et hett samtaleemne i OL-byen de siste dagene. Det har omtrent ikke vært en pressekonferanse uten at temaet har dukket opp.

OL-MEDALJER: Kina tok til sammen seks OL-medaljer i svømming i 2021. Foto: AP

Svømmerne skal ha fått i seg stoffet trimetazidin som brukes i hjertemedisin. Men svømmerne gikk fri, uten at offentligheten fikk vite om det. Begrunnelsen var at maten på hotellet de bodde på skal ha blitt forurenset av stoffet.

WADA er blitt beskyldt for å være delaktige i å skjule positive dopingprøver. Det samme har det internasjonale svømmeforbundet (WA). Da saken ble offentlig i april, over to år etter at dopingprøvene ble tatt, startet WADA en intern gransking. Den midlertidige rapporten som ble publisert i juli sa at WADA ikke hadde gjort noe galt.

Likevel har rapporten fått kritikk for et spørsmål som forblir ubesvart: Hva skjedde egentlig? Rapporten hadde nemlig kun sett på om WADA hadde gjort feil, ikke om utøverne faktisk var skyldige.

Derfor startet amerikanske myndigheter sin egen etterforskning. I 2020 vedtok de en lov som sa at de kunne etterforske dopingbrudd som påvirket amerikanske utøvere.

FRUSTRERT: President i WADA, Witold Banka, holdt ikke tilbake på kritikken mot USA på dagens IOC-møte. Foto: AFP

– Denne kontroversielle loven påberoper seg jurisdiksjon i saker i hele verden. Jeg vet at denne etterforskningen er alarmerende for mange her. Ikke bare var det ingen amerikanske utøvere på dette stevnet, det var heller ingen internasjonale stevner planlagt de neste seks månedene, sa Wada-presidenten til IOC-medlemmene.

– Dette viser hvordan Usada ser på denne loven, som et verktøy til å sette seg selv over resten av verden, la han til.

– Har vært utrolig ødeleggende

En av dem som har vært tydeligst kritisk til både WADA og det kinesiske antidopingbyrået Chinada er Travis Tygart. Han er leder for det amerikanske antidopingbyrået og mener Wada-rapporten som kom i juli har flere store feil. Blant annet mener han at de som skulle etterforskes i Wada-rapporten var de som satte opp retningslinjer for hva som faktisk skulle etterforskes.

– La oss håpe at hvis denne Wada-undersøkelsen ikke kommer til bunns i hva som har skjedd, at den amerikanske etterforskningen til slutt vil holde organisasjonene ansvarlige, sa Tygart i starten av juli, ifølge Reuters.

DOPING: Travis Tygart (til høyre) sammen med Mical Phelps på et møte om dopingforberedelsene til OL i 2024. Foto: AP

Slike uttalelser reagerer Wada-presidenten sterkt på.

– De underbygger feilinformasjonen mot WADA og World aquatics. Dette har vært utrolig ødeleggende for omdømmet vårt og for tilliten utøvere og andre har til det internasjonale dopingarbeidet, sa Banka fra talerstolen.

På onsdagens IOC-møte fikk USA tildelt vinter-OL i 2034. Men før tildelingen måtte amerikanerne svare på kritiske spørsmål fra forsamlingen om etterforskningen USA har iverksatt.

– Det har ingenting med oss å gjøre. Men det har noe med landet vårt og den olympiske bevegelsen å gjøre. Vi må gjøre dette riktig. Når jeg ser på situasjonen sånn den er nå, så må vi samles og snakke sammen, sa president i den amerikanske arrangørkomiteen, Fraser Bullock.

OL 2034: USA og Salt Lake City ble tildelt OL i 2034 i dagens IOC-møte. Foto: Gonzalo Fuentes / Reuters

Rister på hodet

I helgen kom også den tyske TV-kanalen ARD med en dokumentar som blant annet har sett nærmere på denne saken. Det var de som først avslørte at de kinesiske svømmerne hadde testet positivt uten at verden har fått vite om det.

I dokumentaren kommer det frem oppsiktsvekkende nye opplysninger. Blant annet at ikke alle de 23 utøverne bodde på hotellet hvor maten etter sigende skal ha blitt forurenset.

Nå roper også Antidoping Norge etter svar.

– Basert på det vi vet nå, må vi undersøke grundig hva som egentlig har skjedd. Man må ikke bare stille spørsmål om hva WADA har gjort, men gå grundig inn i hva som faktisk har skjedd i Kina og på det kjøkkenet. Det kommer jo ulike signaler, blant annet fra tysk TV, om hva som har skjedd, sier daglig leder Anders Solheim til NRK.

STØTTE: Daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim (til venstre) sammen med Travis Tygart i 2018. Foto: NTB

Han er også oppgitt over Wadas angrep på amerikanerne.

– Den loven gikk gjennom for flere år siden. Det var internasjonal motstand mot den loven den gangen også. Men poenget må jo være at det er en sammenfallende interesse her. Det må jo være en sammenfallende interesse hos WADA og USA av å finne ut av hva som faktisk har skjedd, uten at man skal krangle om hvem som skal gjøre hva.